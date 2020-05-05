Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

Объёмы продажи одежды в России в апреле 2020 года по сравнению с февралём упали на 90%, в Москве — на 76%. Средний чек покупки по стране составил 3805 рублей против 2140 рублей в последний месяц зимы.
Данная цифра по Москве оказалась равна 5919 рублям против февральских 2816 рублей. Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничительные меры привели к снижению спроса на моторное топливо, сильнее всего его продажи упали в столице. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Участники рынка считают, что падение — беспрецедентное.
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