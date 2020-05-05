Продажи одежды в РФ рухнули на 90%

https://static.news.ru/photo/d30474ec-8e8d-11ea-8b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объёмы продажи одежды в России в апреле 2020 года по сравнению с февралём упали на 90%, в Москве — на 76%. Средний чек покупки по стране составил 3805 рублей против 2140 рублей в последний месяц зимы.

Данная цифра по Москве оказалась равна 5919 рублям против февральских 2816 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Ранее NEWS.ru сообщал, что ограничительные меры привели к снижению спроса на моторное топливо, сильнее всего его продажи упали в столице. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Участники рынка считают, что падение — беспрецедентное.