Проценты по кредитам вверх: ЦБ повышает ставку

Банк России в пятницу решил поднять ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, до 5%. Темпы завершения периода смягчения денежно-кредитной политики оказались быстрее, чем того ожидали большинство аналитиков, готовившихся к повышению на 0,25 п. п.

Центробанк ещё в феврале объявил о намерении вернуть ключевую ставку в нейтральный диапазон к 5–6%. К первым действиям ЦБ перешёл уже в марте, повысив её на 0,25 п. п., до 4,5%. Тогда многие участники рынка не ожидали столь стремительной реализации планов Банка России и прогнозировали сохранение показателей на прежнем уровне. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила решение регулятора необходимостью предотвратить повышение инфляции.

Между тем уровень инфляции значительно превышает ожидания регулятора, который прогнозировал годовой темп прироста потребительских цен в пределах 4%. В реальности же отклонение от оценки ЦБ превысило 1,5% — в марте инфляция достигла своего пика 5,8%, после чего в апреле замедлилась до 5,5%.

Возвращение к изначальной цели регулятора планируется к середине 2022 года, в то время как по итогам 2021 года рост потребительских цен составит 4,7–5,2%.

Как отметил в беседе с NEWS.ru проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин, когда ЦБ поднимает ключевую ставку, то эта мера направлена на противодействие, прежде всего, темпам инфляции. Кроме того, считает он, в настоящее время привлекательность национальной валюты повышается.

Таким образом ЦБ противодействует и обесцениванию рубля. Вообще не ожидал повышения на 0,5 п. п., но, видите, приняли такое решение. Однако отзывы бизнеса, или, по крайней мере, значительной его части довольно положительные Андрей Марголин проректор РАНХиГС проректор РАНХиГС

Говоря о том, что будет с кредитными ставками после повышения ключевой ставки, он отметил, что существенного подорожания займов не будет.

С точки зрения инвестиций, в условиях преодоления кризиса пандемии повышается роль государства в экономике и значительная часть инвестиционных проектов, которые составляют ядро нацпроектов, будут реализовываться по модели государственно-частного партнёрства, — заявил Марголин.

Это означает, что сам факт участия государства снизит риски и не будет позволять ставкам резко повышаться. Вместе с тем ставки, конечно, будут увеличиваться как по депозитам, так и по кредитам. То есть если цена денег растёт, то за ней следует и реагирование банковского сектора.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вместе с тем директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков подчеркнул, что решение ЦБ не является сигналом для бизнеса.

То, что мы с вами видим — ускорение инфляции за последнее время, то здесь можно говорить о причинах, но, скорее всего, основная причина такого решения — падение курса рубля. И ЦБ на это дело реагирует. Василий Солодков директор Банковского института НИУ ВШЭ директор Банковского института НИУ ВШЭ

По его словам, через ставку ЦБ может поддерживать курс рубля. Это такая в некотором роде антиинфляционная мера. Банк России, как правило, выбирает сдерживание инфляции, что было показано за предшествующие 5 лет.

Однако, с другой стороны, считает он, низкая инфляция — это необходимое условие для экономического роста, но явно недостаточное в нынешних условиях. Потому что достаточным условием, по мнению Солодкова, является благоприятный инвестиционный климат в стране. А сюда, помимо низкой инфляции, входит масса других вещей, которые уже находятся вне компетенции ЦБ.