Приумножить капитал: куда вложить деньги в 2022 году

Делать прогнозы — занятие, как правило, не благодарное, однако конец года — хорошее время не только подвести итоги, но и хотя бы слегка заглянуть в будущее. NEWS.ru выяснил, какие инструменты могут принести неплохой доход непрофессиональным инвесторам. Почему вклады могут вновь стать привлекательными, отчего не все облигации оправдают надежды и стоит ли рассчитывать на традиционные способы сохранения и приумножения капитала — недвижимость и валюту.

Вклады

Срочные депозиты, потерявшие свою актуальность в 2020 году и так не сумевшие вернуть доверия вкладчиков в 2021 году, в наступающем 2022 могут приятно удивить. Интересная ситуация может сложиться со вкладами в течение года, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Не секрет, что ЦБ наверняка ещё один-два раза поднимет ключевую ставку, и она дойдет как минимум до 9%. Вместе с ней вырастут и ставки по вкладам, есть возможность найти предложения по 8,5-9% годовых, — рассуждает аналитик.

Скорее всего, в ближайшие год-два это будут максимальные ставки, потому что после роста ключевой ставки неминуемо последует цикл снижения до 6-7%. Получается, в 2022 году у россиян будет возможность довольно неплохо разместить средства на банковских депозитах под более-менее приличный процент, замечает Коган. Но эта история будет актуальна только для тех, кого не волнует возможная девальвация рубля и рост цен на импортные товары из-за ослабления российской валюты.

Облигации

По словам сооснователя школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светланы Самойловой, мировые регуляторы (ФРС в США, Европейский центральный банк и другие) будут постепенно повышать ставки, что означает не только рост годовых процентов по депозитам, но и увеличение доходности гособлигаций.

На российском рынке будут востребованы ОФЗ-н — так называемые «народные облигации», которые защищены государством и имеют доходность выше инфляции. Но здесь необходимо выбирать бумаги с большими сроками погашения — более пяти лет, — говорит эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выгодными вложениями могут стать покупки облигации госкомпаний. Как вариант — можно, к примеру, на имеющуюся в распоряжении валюту (доллары) приобретать еврооблигации с хорошими ставками доходности.

Текущие доходности по облигациям федерального займа и сегодня достаточно привлекательны (более 8% годовых), однако в январе доходность может ещё подрасти на фоне роста инфляции, замечает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков. Тем не менее, в течении года и инфляция, и процентные ставки должны снизиться, а значит, инвестор получит не только хорошую купонную доходность, но и рост курсовой стоимости «дальних» ОФЗ, говорит он.

При этом Коган обращает внимание, что многие выпуски госдолга сейчас торгуются чуть ли не на 10% дешевле номинала — сейчас там очень низкая по нынешним меркам ставка доходности. Но бумаги с доходностью выше 8,5% среди государственного долга найти будет крайне сложно, поэтому лучше обратить внимание на госкорпорации, которые выпускают реальную продукцию и имеют реальный доход, поясняет аналитик.

Валюта

Сбережения в иностранной валюте — неплохая инвестиция, особенно с учётом уже традиционного обесценивания рубля (за 10 лет рубль обесценился к доллару более чем вдвое).

Всегда стоит держать часть сбережений в долларах и евро — текущая политика такова, что рубль постоянно дешевеет относительно основных мировых валют, подчёркивает Коган. В 2022 году и у доллара, и у евро достаточно хороший потенциал для роста относительно рубля. Во-первых, США и Европа окончательно свернут программы помощи бизнесу, а ФРС планирует три раунда роста ставки рефинансирования, что ударит по курсу российской валюты. Во-вторых, геополитическая напряженность никуда не исчезла и, вероятно, будет возрастать в следующем году, что также негативно отразится на самочувствии рубля, продолжает Коган.

Поэтому однозначно стоит как минимум 40% сбережений держать в долларах и евро, чтобы нивелировать риски и инфляции, и девальвации, — резюмирует аналитик.

В 2020 году валюта принесла хороший доход: тогда доллар подорожал на 22%, а евро — на 30%. То есть за год при вложениях в размере 100 тысяч рублей на этом можно было заработать 22 тысячи (если покупались доллары) или 30 тысяч рублей (если покупались евро), напоминает основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров. 2021 год в этом смысле не оправдал ожиданий, но в следующем году покупка долларов и евро может оказаться более выгодной.

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В условиях, когда все ждут мирового финансово-экономического кризиса, оттока капиталов с развивающихся рынков, российский рубль наверняка будет слабеть, полагает Сидоров. В среднем, рубль теряет порядка 10-15% в течение трёх лет (на основании статистики за последние два десятилетия), добавляет он.

Недвижимость

Помимо валюты ещё одним традиционным способом инвестирования средств в России является недвижимость. В условиях стабильной экономики цены на жильё всегда растут. Однако в 2022 году недвижимость может не оправдать себя — ставки по кредитам растут вместе со стоимостью квадратных метров. Сдача жилья в аренду требует оформления ИП, уплаты налогов и т.д. Поэтому в некоторых случаях инвестиции в недвижимость могут стать убыточными, замечает Сидоров. И прежде чем закладывать деньги в «бетон», стоит хорошенько взвесить все «за» и «против».

А вот рассмотреть вариант с приобретением коммерческой недвижимости будет однозначно не лишним. В связи с активным развитием электронной коммерции сегодня особенно востребованы склады. Они привлекают инвесторов низким сроком их окупаемости. В среднем это 5–7 лет, но для крупных помещений этот срок может быть меньше. При покупке ликвидного объекта можно получить доходность на уровне 14–16% годовых.

Акции

Ещё более выгодной инвестицией в 2022 году может оказаться покупка акций крупнейших российских компаний. Причём не только самых известных, из сырьевого сектора.

В последнее время на фоне пандемии и кризиса активно пошли в рост бумаги федеральных ретейлеров, говорит Сидоров. Дело в том, что такие акции растут вместе с прибылью компаний, а она увеличивается, в том числе, за счёт растущей инфляции.

Имеет смысл задуматься о приобретении таких бумаг — люди в самых сложных ситуациях будут покупать продукты питания и самое необходимое, даже в кризис, — объясняет Сидоров.

По мнению Самойловой, 5-10% свободных средств будет разумно вкладывать в акции крупнейших российских компаний и компаний из США.

Александр Авилов/АГН «Москва»

По мнению Кабакова, наиболее интересно на фоне восстановления мировой экономики и роста спроса на углеводороды выглядят нефтегазовые компании, стабильно выплачивающие дивиденды. Самым «интересным» портфелем в 2022 году директор по стратегии ИК «ФИНАМ» называет портфель из ОФЗ и дивидендных акций представителей нефтегазового сектора.

А в целом, говорят эксперты, в наступающем году стоит заниматься инвестициями очень взвешенно, лишний раз не рискуя. Год будет достаточно волатильным и принимать необдуманные решения по меньшей мере неразумно. Тем, кто хочет успешно вложить деньги, как минимум придётся внимательно следить за инфляцией и процентными ставками, чтобы вовремя корректировать личные инвестиции, резюмирует Кабаков.