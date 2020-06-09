Принят закон об информационной системе контроля за драгметаллами

https://static.news.ru/photo/f8456b26-aa4e-11ea-8296-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

Госдума РФ приняла закон о создании государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в третьем чтении.

Проект инициировало российское правительство. Закон вводит понятие федеральной государственной информационной системы, с помощью которой будет обрабатываться, храниться и, в случае необходимости, предоставляться информация о происхождении и обращении драгкамней, драгметаллов и изделий из них.

Кроме того, вводится понятие «средства идентификации драгоценных металлов и драгоценных камней» — уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме в виде штрихкода или иного средства. Она будет использоваться для обеспечения прослеживаемости драгметаллов, драгкамней и изделий из них, передаёт ТАСС.

При этом правительство будет устанавливать требования к средствам идентификации, способам их формирования, составу информации, срокам и способам её предоставления и получения. Оператором информационной системы станет Минфин.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Гильдия ювелиров России» предлагает Минпромторгу РФ разрешить Госфонду выкупать продукцию у производителей по договорной цене в качестве одного из способов поддержать пострадавшую от пандемии COVID-19 отрасль.