«Президент-отель» заработал на судебном департаменте Москвы 1,4 млрд рублей

Управление судебного департамента в Москве с 2011 года без конкурса потратило 1,473 млрд рублей на аренду помещений «Президент-отеля». Об этом сообщило RTVI со ссылкой на информацию с сайта госзакупок. Гостиничный комплекс относится к управлению делами президента России.

За 2021 год судебный департамент провёл в «Президент-отеле» четыре мероприятия, следует из закупочной документации. Среди них, например заседание высшей квалификационной коллегии судей, заседание президиума совета судей и приём квалификационного экзамена на должность судьи. За год управление потратило 40 млн рублей на аренду помещений гостиницы, сообщил телеканал.

Отмечается, что необходимость арeнды помещений у конкретного контрагента заказчик объяснил тем, что зaказанные им услуги могут выполнять только органы исполнительной влаcти и подведомственные им учреждения. В чём специфика этих работ, в основaнии закупки не говорится.

Ранее стало известно о закупке Госдумой 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 млн рублей. Количество гаджетов соответствует числу мандатов новоизбранного восьмого созыва Госдумы. Смартфоны должны поддерживать две сим-карты и работать в сетях сотовой связи четвёртого поколения (4G).