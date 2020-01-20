Побороть бедность, разобраться с пенсионным возрастом, ввести персональную ответственность министров за невыполнение национальных проектов, возродить доверие между властью и бизнесом — эти и ряд других планов уже озвучил новоиспечённый премьер Михаил Мишустин. О том, добьётся ли заявленных целей Кабмин, под руководством человека, который «закончил школу почти на отлично», — рассуждают эксперты, опрошенные NEWS.ru.

Пенсионную реформу отменять не будут

«Ничего трогать не буду, а буду разбираться с возрастом дожития», — заявил Михаил Мишустин в Госдуме. Он не намерен спешить с выводами, а будет обдумывать пенсионный вопрос.

Эксперты очень много спорят о повышении пенсионного возраста, так как проблема неоднозначна, говорит глава Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов. Понятие «возраст дожития» стали использовать, поясняет он, чтобы оправдать повышение пенсионного возраста. Угрюмов полагает, что пенсионный возраст — это период потери трудоспособности. То есть нам нужно менять весь подход к социальному страхованию, подчёркивает он. Что мы страхуем — возраст дожития до определённого предела или потерю трудоспособности? Дискуссия не завершена.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нацпроекты и персональная ответственность министров

Новый премьер, говоря о ходе выполнения программы нацпроектов, заявил, что это хороший инструмент для достижения многих целей, в том числе и для роста ВВП. Надо заниматься инвентаризацией и опираться на регионы, заявил он. Глава кабмина «хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает их реализации».

Нацпроекты изначально появились для того, чтобы создать замену вдруг прекратившимся потокам сторонних инвестиций. Нацпроекты — форма целевых трат госбюджета. Но эти траты больше обычных расходов, объясняет генеральный директор Института политических исследований и доверенное лицо президента Путина Сергей Марков.

По его словам, они нужны для того, чтобы «деньги не были растасканы и разворованы», поскольку за этим стоит серьёзный президентский учёт и контроль.

Проблема в том, говорит он, что такие траты бюджета страны противоречат убеждениям и психологии большой части состава правительства. Ведь многие из них — рыночные фундаменталисты. Мишустин же, по сути, призван «адаптировать» Кабмин к социально-экономическим реалиям, рассуждает Марков.

Но есть и другой подход. Его сторонники считают, что прошлый Кабмин не справился организационно, зато цифровизатор Мишустин многое сможет решить. Какой подход в итоге будет превалировать — пока неясно, говорит политолог.

Регионы, по убеждению нового премьера, дают власти важную информацию о возможностях нацпроектов, а этот момент, вероятно, был упущен прежним правительством. Ведь между центром и регионам, по сути, встала стена бюрократии, которая и мешает полноценной реализации национальных проектов, подчёркивает аналитик.

Побороть бедность

Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно сделать социальную помощь адресной и рассчитывать ее по домохозяйству, предложил Мишустин. Можно рассчитать федеральную формулу бедности, а потом распределить её для каждого региона. После чего помощь довести до конечного потребителя через различные социальные контракты.

Разговор о бедности выгоден электорально в свете подготовки к выборам в Госдуму, к выборам президента, а также в стремлении окончательно отобрать голоса у коммунистов, считает политэкономический эксперт и экс-спичрайтер кандидата в президенты РФ Александра Лебедя Леонид Радзиховский.

В целом план и метод Мишустина эксперт одобряет. Ведь всем без разбору помогать — глупо. Но беда ещё и в том, что среди бедных — много людей девиантного поведения. То есть деньги могут уйти в никуда. Львиную часть пропьют в первую неделю и станут ещё беднее, замечает эксперт.

Он полагает, что риторика в виде заявлений «побороть бедность» — чистейшей воды демагогия. По мнению эксперта, бедность может стать отвлекающей заслонкой для транзита власти, эдаким пиар-ходом. Ведь надо понимать, что бедняки и необеспеченные — самая благонадёжная для властей прослойка. Чем хуже люди живут, тем охотнее они голосуют за действующую власть, которая обольщает их всевозможными надеждами, отмечает Радзиховский.

Но в то же время, «бедность можно не успеть побороть до конца президентского срока, поскольку конец этого срока может наступить уже в мае» — после горячо ожидаемых конституционных правок, указывает аналитик. Хотя у экспертного сообщества возникает подозрение, что сидеть до 2024 года Путин всё-таки не собирается, отметил аналитик.

Прогрессивная шкала налогообложения

В России нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью, считает руководитель нового правительства. Путь он видит иной: вопрос с богатыми и сверхбогатыми следует решать большей ответственностью и прозрачностью.

Такие заявления — доказательство того, что у нас сегодня царит плутократия (власть богатых), уверен научный руководитель Института экономики РАН и член-корреспондент РАН Руслан Гринберг. Правящим не очень хочется платить кому-то и непонятно зачем. Для чего платить, если можно не платить. Это, по его словам, своеобразная либертарианская мантра и проявление «капитализма просачивания»: нужно молиться на богатых, так как только они рождают богатых; бедные же порождают лишь бедность; скапливается богатство и потом оно просачивается «несчастным», несостоятельным людям.

Но в здоровом обществе с социальной экономикой, конечно же, должна быть прогрессивная шкала налогооблажения, указывает экономист. И только тогда будет больше возможностей для среднего класса и для его появления в принципе, убеждён Руслан Гринберг.

Искоренить избыточные административные барьеры

Они мешают открыть своё дело и жить бизнесу.

Но всё не так просто, поскольку всё зависит от того, насколько вообще будет изменена вся конструкция управления государством, рассуждает уполномоченный по правам предпринимателей заключенных под стражу в РФ и глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. Ведь сегодня нельзя забывать про непрерывное уголовное преследование бизнеса, про его страхи, про его незащищённость.

Для России, говорит эксперт, важно, чтобы свои — не боялись, а иностранные предприниматели — приезжали. Также, по его мнению, очень важно сделать доступнее кредитные ресурсы, и убрать излишнее присутствие государства в экономике, поскольку оно порождает коррупционные процессы на самых верхних уровнях в виде откатов и т. д. Если всё это синхронно не сделать, тогда его обещание останется пустой мечтой, уверен эксперт.

Низкий уровень инфляции и «закачка» денег в экономику

По оценкам Михаила Мишустина, на выполнение социальных обязательств по наказам президента правительству потребуются 4 трлн рублей за четыре года. В сфере экономики новый премьер пообещал удержать макроэкономическую стабильность и низкую инфляцию в пределах 4%. Правда, если государственные инвестиции всё-таки «закачают» в экономику в больших масштабах, то ускоренного роста цен, скорее всего, не миновать.

Однако доцент кафедры государственной политики МГУ Юрий Юденков полагает, что даже если правительство «закачает» в экономику денег в два раза больше, то инфляция не «подпрыгнет» выше 5%. Но, проблема, по его мнению, даже и не в ней, а в том, что «закачивать» почти некуда. В России огромные дыры с инвестиционной точки зрения, отмечает эксперт. Сколько бы вы не вливали — ничего не дрогнет, уверен он.

Ведь сегодня самая большая проблема — в неплатежеспособности потребителей. По сей день не построено, к примеру, ни одного нефтеперерабатывающего, машиностроительного завода. И т.д. И т.п. Поэтому вливать надо ещё большие суммы, а не те, о которых говорится, отмечает аналитик.

Криптовалюта и налоги

Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый премьер убежден в том, что необходимо облагать налогом такие операции, но правильно оценив экономические последствия использования цифровой валюты.

Сейчас в России никто из политиков не знает что делать с криптовалютой, потому что решения в стране принимает только один человек, объясняет венчурный инвестор и основатель StartUp Show Иван Алёхин. Быть этому или не быть — второй момент. Развития криптовалюты в нашей стране не будет, убеждён эксперт.

По его словам, всё что может сделать Мишутин — лишь посмотреть чужой опыт и лет через 10-15 создать некий цифровой сервис. По его мнению, первая криптоплатформа появится, скорее всего, на базе Сбербанка, ВТБ или Газпромбанка, а частных инициатив ждать не стоит.

Он уверен, что русская криптовалюта будет новым видом зарегулированного рубля, «поскольку всё что может Мишустин — брать налоги за криптовалюту, так как он бухгалтер». Задача теперь уже бывшего налоговика — не давать деньги людям, а брать, заключил Иван Алёхин.