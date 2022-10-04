Представители Samsung опровергли слухи о возвращении компании в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба южнокорейской компании Samsung опровергла слухи о возвращении компании на российский рынок — поставки в ближайшем будущем все так же будут приостановлены, передает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу производителя техники. Сообщается, что официально Samsung не принимала решения вновь запустить поставки в Россию. При этом представители компании отказались комментировать появившуюся в СМИ информацию о найме сотрудников в России.

Поставки в Россию по-прежнему приостановлены. Samsung не приняла никакого решения о возобновлении поставок, — заявили в пресс-службе.

После ухода Electrolux из России и увольнения всех сотрудников российского офиса южнокорейская Samsung, как ранее сообщалось, наняла в свой локальный офис большую часть менеджеров компании по продажам и по развитию бизнеса в сфере крупной бытовой техники. По словам источника на рынке электроники, Samsung по-прежнему не оставляет возможности вернуться в Россию, но окончательного решения пока нет.

До этого от близкого к Samsung источника стало известно, что компания может вернуться на российский рынок до конца текущего года. Отмечается, что Samsung уже обновила ассортимент устройств на официальном российском сайте. Там теперь представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Скорое возвращение косвенно подтверждается тем, что перекупщики отказываются от поставок этой техники в Россию из-за возможного возвращения компании в страну.