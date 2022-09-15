Samsung может вернуться на российский рынок «Известия»: Samsung может вернуться на российский рынок

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До конца текущего года южнокорейская компания Samsung может вернуться на российский рынок, пишут «Известия» со ссылкой на источник близкий к компании. Отмечается, что компания уже обновила ассортимент устройств на официальном российском сайте. Там теперь представлены недавно вышедшие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Скорое возвращение косвенно подтверждается тем, что перекупщики отказываются от поставок этой техники в Россию из-за возможного возвращения компании в страну.

Samsung рассчитывает вернуться на российский рынок до конца нынешнего года, — рассказал источник изданию.

Представители Samsung отказались комментировать данную информацию.

Производители газировки Coca-Cola и PepsiCo рассматривают вопрос о ребрендинге своих фирменных холодильников с безалкогольными напитками в магазинах России, сообщил ранее РБК со ссылкой на анонимные источники из сферы ритейла. Смена внешнего вида может коснуться более полумиллиона холодильников с продукцией двух компаний. По оценкам одного из источников, ребрендинг может ожидать 400 тысяч холодильников Coca-Cola и 200 тысяч аппаратов PepsiCo. В компаниях эту информацию никак не прокомментировали.