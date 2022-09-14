Стала известна судьба фирменных холодильников Coca-Cola и PepsiCo в России Холодильники с напитками компаний Coca-Cola и PepsiCo может ожидать массовый ребрендинг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители газировки Coca-Cola и PepsiCo рассматривают вопрос о ребрендинге своих фирменных холодильников с безалкогольными напитками в магазинах России, сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники из сферы ритейла. Смена внешнего вида может коснуться более полумиллиона холодильников с продукцией двух компаний.

По оценкам одного из источников, ребрендинг может ожидать 400 тысяч холодильников Coca-Cola и 200 тысяч аппаратов PepsiCo. В компаниях эту информацию никак не прокомментировали.

В июне компания Coca-Cola oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в РФ, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый». Российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola HBC будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола». Отмечается, что подразделение компании в РФ при этом переименовано в Multon Partners (ООО «Мултон партнерс»).