https://static.news.ru/photo/9779b6d4-6f58-11ea-960c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприятия смогут получить кредиты для оплаты труда сотрудников. Такую возможность прорабатывает правительство, сообщил заместитель председателя кабинета министров Андрей Белоусов на встрече бизнесменов с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, выплаты могут начаться в пилотном режиме уже со следующей недели, они будут производиться через Сбербанк и ВТБ.

Это неотложные кредиты на выплату заработной платы с субсидированием процентных ставок, в предельном случае — до нуля, и с высоким гарантийным покрытием, — цитирует вице-премьера ТАСС.

Белоусов заверил, что правительство не намерено банкротить предприятия, которые вследствие экономического кризиса даже через полгода не смогут в полной мере платить налоги.

25 марта во время обращения к россиянам Путин заявил о необходимости снизить страховые взносы работодателей с 30% до 15%. Это необходимо, чтобы облегчить бремя организаций в дни карантина из-за эпидемии коронавируса и стимулировать рост зарплат в будущем. Вместе с тем, как писал NEWS.ru, пониженная ставка будет применяться к зарплатам выше минимального размера оплаты труда. Отчисления по самым низким зарплатам сохранятся на уровне 30%.