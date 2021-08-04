Предложено компенсировать 625 тысяч рублей при покупке электромобилей

Жители России при покупке электромобилей скоро смогут рассчитывать на существенную скидку. Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

Скидка в 25%, таким образом, достигнет 625 тысяч рублей при покупке транспортного средства стоимость в 2,5 млн рублей. Такие условия будут доступны только при приобретении локализованных электромобилей.

Министр экономического развития Максим Решетников совместно с заместителем министра промышленности и торговли Александром Морозовым договорились об условиях получения скидки на электромобили, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к 2024 году также планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысяч «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч. По оценкам рабочей группы, реализация концепции приведет к созданию к 2030 году не менее 39 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.

Ранее сообщалось, что собственная линейка электромобилей будет создана в России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер также рассказал, что будут продвигаться высокотехнологичные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов.

Он пообещал создать и вывести на рынок сервисы беспилотного вождения судов. Это позволит увеличить скорость морских грузоперевозок и сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей.