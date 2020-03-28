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Правительство подтвердило покупку всех венесуэльских активов «Роснефти». Их владельцем стала компания, которая полностью принадлежит властям России.

Об этом в пресс-службе кабмина сообщили журналистам РИА Новости.

Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО «НК «Роснефть» активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации, — сказали там.

Как писал NEWS.ru, «Роснефть» отказалась от долей в добывающих Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria и нефтесервисных предприятиях, вышла из всех соглашений в Венесуэле. Вырученные средства «Роснефть» использовала, чтобы выкупить 9,8% своих акций и передать одному из дочерних обществ.