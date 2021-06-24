Правительство выделит миллиарды рублей на выплаты беременным

Беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки и оказавшиеся в непростой финансовой ситуации, получат выплаты с 1 июля. Кабмин выделит на выплаты будущим матерям более 10 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Также будет выделено более 36 миллиардов рублей на новые пособия одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет, отмечается в сообщении.

Ранее демографы оценили влияние детских выплат на рождаемость в России. Существующие детские пособия не в силах справиться с демографической ямой и поднять рождаемость в стране. Положительную динамику дало лишь введение материнского капитала на второго ребёнка, благодаря которому на свет появились 2,5 млн детей.