Правительство временно запретило экспорт гречки

https://static.news.ru/photo/b9df246a-ace8-11eb-8ee4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола. Такая меря принята для обеспечения продовольственной безопасности, передаёт ТАСС.

Ограничение будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года.

Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, а также предназначенные для военных баз РФ за рубежом и для российских организаций в городе Байконуре и на Шпицбергене.

Гречка в России дорожает с начала текущего года. Стоимость килограмма гречневой крупы к середине апреля подобралась к отметке в сто рублей. Годом ранее крупа стоила на 25% дешевле.

По мнению экспертов, причиной роста цен стала нехватка гречки на заводах, а также растущие поставки за границу.

Ранее представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России в ближайшее время могут вырасти ещё на 10–15%. Поставщики уже начали рассылать уведомления ретейлерам о подорожании круп.

В этом году в Министерстве сельского хозяйства планируют нарастить посевные площади под основными крупяными культурами, чтобы увеличить объёмы производства и сформировать достаточную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.

При этом в Минсельхозе заявили, что нынешние объёмы производства круп позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечить потребности населения России.