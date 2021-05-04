Правительство временно запретило экспорт гречки

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт гречихи и гречневой крупы грубого помола. Такая меря принята для обеспечения продовольственной безопасности, передаёт ТАСС.
Ограничение
Запрет не распространяется на товары, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи, а также предназначенные для военных баз РФ за рубежом и для российских организаций в городе Байконуре и на Шпицбергене.
Гречка в России дорожает с начала текущего года. Стоимость килограмма гречневой крупы к середине апреля подобралась к отметке в сто рублей. Годом ранее крупа стоила на 25% дешевле.
По мнению экспертов, причиной роста цен стала нехватка гречки на заводах, а также растущие поставки за границу.
Ранее представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России в ближайшее время могут вырасти ещё на 10–15%. Поставщики уже начали рассылать уведомления ретейлерам о подорожании круп.
В этом году в Министерстве сельского хозяйства планируют нарастить посевные площади под основными крупяными культурами, чтобы увеличить объёмы производства и сформировать достаточную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.
При этом в Минсельхозе заявили, что нынешние объёмы производства круп позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечить потребности населения России.