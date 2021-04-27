В Минсельхозе прокомментировали рост цен на гречку

https://static.news.ru/photo/ab72573a-a7ed-11eb-9e47-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Министерства сельского хозяйства РФ разрабатывают меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий министерства.

В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу, — заявили в ведомстве.

При этом в Минсельхозе подчеркнули, что текущие объёмы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечить потребности населения РФ.

По данным Росстата, в 2020 году урожай риса превысил прошлогодний уровень на 3,9% и составил 1,142 млн тонн. Урожай пшеницы вырос на 15,4%, до 85,9 млн тонн. Валовой сбор гречихи составил 892 тысячи тонн, что на 13,6% больше уровня 2019 года.

В этом году в Минсельхозе планируют нарастить посевные площади под основными крупяными культурами, чтобы увеличить объёмы производства и сформировать достаточную сырьевую базу для перерабатывающей промышленности.

Гречка в России дорожает с начала года. Стоимость килограмма гречневой крупы на 19 апреля составила 96 рублей, что на 25% выше уровня прошлого года (76,75 рубля за 1 кг).

Ранее представители торговых сетей и поставщики сообщили, что цены на гречку в России могут вырасти ещё на 10–15% в ближайшее время. Поставщики уже начали рассылать уведомления ретейлерам о подорожании круп. В крупнейшем восточносибирском ретейлере подтвердили грядущее повышение цен. Причём подорожает не только гречка, но и пшено с овсяными хлопьями. Последние — на 3–5%, уточнил руководитель коммуникационного центра компании Дмитрий Болотов.

Эксперты отмечают, что причиной роста цен стала нехватка гречки на заводах, а также растущие поставки за границу.