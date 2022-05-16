Правительство России обнулит пошлины на оборудование для инвестпроектов Правительство России обнулит ввозные пошлины на оборудование для инвестпроектов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин / Фото Александр Астафьев/РИА Новости

Правительство России обнулило ввозные пошлины на оборудование и материалы, необходимые для реализации инвестпроектов в важных секторах экономики. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого приводятся в официальном Telegram-канале правительства. Прежде всего это касается проектов в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли и IT-сфере.

Важно помогать российским инвесторам преодолеть последствия экономических санкций со стороны недружественных государств, — подчеркнул Мишустин.

Ответственным за работу назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В кабмине также напомнили, что аналогичные решения были приняты в отношении товаров первой необходимости — лекарств и продовольствия.

Ранее заместитель руководителя ФТС России Елена Ягодкина сообщила, что в рамках первого пакета мер по снижению ввозных пошлин на импортные товары, который действует с 28 марта по 30 сентября, государство снизило пошлины на 458 товаров. Мера позволяет импортёрам экономить на уплате таможенных платежей от 20% до 40% общей суммы. Замруководителя ФТС пояснила, что ожидает от бизнеса «ритмичных поставок продовольствия» и, как следствие, сдерживания роста цен на продукты для конечного потребителя.