Правительство рассмотрит возвращение кредитов на сохранение занятости

https://static.news.ru/photo/d011e35e-5edb-11eb-8b6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа льготного кредитования бизнеса на поддержание численности персонала может возобновиться. Такую возможность рассматривает правительство РФ.

Как передают «Известия» со ссылкой на несколько источников, не исключено возвращение программы выдачи кредитов по субсидированной ставке 2%, которая действовала с июня по ноябрь 2020 года. Займы выдавались малому и среднему бизнесу из отраслей, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем Минэкономразвития пока не предусматривает пролонгацию программы. Скептически относится к такой перспективе и Минфин.

Вопрос в деньгах: в казну на 2021 год расходы на возобновление программы не заложены. Один из возможных источников её финансирования — резервный фонд правительства, пополнившийся не освоенными в прошлом году средствами на полтриллиона. Однако возможность использования этих денег ограничена, на них есть и другие претенденты, и большая часть этих средств уже распланирована, — пояснил один из источников.

Программа предполагала, что задолженности по кредитам должны быть погашены до 1 апреля 2021 года. В случае сохранения занятости на предприятии на уровне 90% и выше по истечении срока кредита расходы берёт на себя государство. Если же сокращается не более 20% сотрудников, списывается половина задолженности.

Ранее NEWS.ru писал, что увеличение фискальной нагрузки и ужесточение налоговых норм может добить пострадавший в коронакризис малый и средний бизнес — об этом заявил первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Налоговую нагрузку на малый бизнес, напротив, необходимо снижать, считает депутат.