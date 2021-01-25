В Госдуме сравнили налоговую политику со «сдиранием шкур»

https://static.news.ru/photo/a7c00aa4-5a6a-11eb-a1f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Увеличение фискальной нагрузки и ужесточение налоговых норм может добить пострадавший в коронакризис малый и средний бизнес, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников. Налоговую нагрузку на малый бизнес, напротив, необходимо снижать, считает депутат.

Говоря о современной российской налоговой политике, Калашников припомнил убийство одного из первых руководителей Древнерусского государства князя Игоря, преступившего нормы ренты.

Нельзя до бесконечности сдирать с людей шкуры, когда от шкур и так ничего не осталось, — подчеркнул депутат.

По мнению Калашникова, это касается не только увеличения налоговой нагрузки, но и любого ужесточения налоговых норм в России.

Я вообще противник того, чтобы в отношении лиц, совершивших экономические, в частности налоговые преступления, если они находятся в диапазоне текущих экономических процессов, применялось уголовное наказание. Это всё-таки разные вещи: экономические преступления и собственно уголовные, то есть против личности, государства, собственности, — пояснил депутат.

Он подчеркнул, что «все мы выживаем за счёт изворотливости бизнеса, а подобного рода мерами убиваем эту изворотливость, какой бы негативный тренд она ни несла». Тем более сейчас повышать фискальную нагрузку или придумывать новые наказания за налоговые преступления по меньшей мере несвоевременно: малый бизнес и без того переживает не лучшие времена.

Как ранее писал NEWS.ru, по оценкам экспертов Национального рейтингового агентства (НРА), в 2020 году российские малые предприятия потеряли 2,8 трлн рублей оборота.