Правительство поручило Минстрою заняться проработкой жилья с мебелью

Кабмин поручил Минстрою и Минпромторгу заняться проработкой стандартного жилья с мебелью. Возможность включения чистовой отделки и меблировки министерствам надо будет рассмотреть к 7 октября, пишут «Известия».

На сегодня в таких квартирах обязательны лампочки, сантехника и смесители, мойка с тумбой, плита. По мнению президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александра Шестакова, в требования надо внести чистовую отделку в виде готового ремонта с обоями, кухню, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной.

В этом случае люди смогут заезжать в готовую для проживания квартиру, а не тратиться на кредит для длительного ремонта. Минпромторг уже одобрил такую инициативу. Министерство уверено, что российская промышленность справится с подобной задачей.

Так, за семь месяцев текущего года производство мебели выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оснащение квартир мебелью приведёт к снижению их стоимости, предполагают в ведомстве.

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли считает, что стоимость мебели в этом случае для покупателей снизится почти вдвое, так как застройщики будут покупать её оптом. Однако риелторы уверены, что покупателям нужно предложить самый широкий выбор и вариантов отделки, и инструментов покупки, так как на практике 60% покупателей кардинально меняют жильё.

Ранее сообщалось, что причины, по которым сейчас дорожает недвижимость в Санкт-Петербурге, это отложенный спрос из-за пандемии 2020 года и цикличная смена жилья. В последней нет ничего странного, считает президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский.