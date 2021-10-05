Риелтор объяснил, почему дорожают квартиры в Петербурге

Россия сможет уйти от так называемых нефтедолларов — забыть про зависимость от доходов от продажи углеводородов — за пять лет, если откажется от монетарной политики и перейдёт на «зелёную экономику», объяснил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Катасонов. Парламентарий также призвал подчинить позицию ЦБ РФ росту экономики, а не «мифическому сдерживанию инфляции». Таким образом он прокомментировал выступление главы Счётной палаты Алексея Кудрина, заявившего о необходимости изменить в РФ экономическую модель в течение 10–15 лет, чтобы отойти от нефтегазовых доходов как основного источника наполнения бюджета.

Россия сможет уйти от так называемых нефтедолларов — забыть про зависимость от доходов от продажи углеводородов — за пять лет, если откажется от монетарной политики и перейдёт на «зелёную экономику»,...