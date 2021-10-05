Риелтор объяснил, почему дорожают квартиры в Петербурге
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
15:20, 05 октября 2021
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Причины, по которым сейчас дорожает недвижимость в Санкт-Петербурге, — это отложенный спрос из-за пандемии 2020 года и цикличная смена жилья. В последней нет ничего странного, считает президент Российской гильдии риелторов Игорь Горский. Об этом сообщает издание «Невские Новости».
Во-первых, сейчас имеет место отложенный спрос 2020 года и льготная программа ипотеки. Во-вторых, имеет место цикличность смены жилья у петербуржцев. Например, каждые пять-семь лет мы ищем новую работу, а каждые 10–20 лет мы меняем объект недвижимости, — объяснил Горский.
Он добавил, что желание сменить место жительства возникает из-за многих факторов, которые появляются за долгий период. Здесь же этот отложенный спрос был подстегнут программой льготной ипотеки. При этом, по словам Горского, в Петербурге взвешенная политика кредитования и нет ипотечного пузыря, но от роста цен это спасти не может. И предпосылок для снижения эксперт не видит.
Недвижимость за последние 30 лет не дешевела от слова «совсем». Если посмотреть цикличность, то мы увидим следующее: цена на недвижимость растёт, потом она где-то локально корректируется (5–7%, причём бывает и минус, но локально), потом идёт стагнация, а потом снова рост, — сказал Горский.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал советы по приобретению жилья. Например, покупать квартиру следует напрямую у застройщика.