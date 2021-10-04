Риелтор объяснил, как выбрать застройщика перед покупкой квартиры

Обмануть покупателя жилой недвижимости по методу «соберём деньги и ничего не построим» сейчас практически невозможно, так как с «законодательством сейчас довольно хорошо обстоят дела», рассказал NEWS.ru член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. Исключения составляют граждане, самостоятельно вошедшие в сомнительные схемы приобретения квартир в новых зданиях, объяснил эксперт.

Если хотите купить квартиру в новостройке, то обращайтесь напрямую к застройщику. Можно, конечно, пользоваться услугами агентств по недвижимости, они помогут выбрать квартиру, если мы говорим о конкретной новостройке. Или купите не у застройщика, а у инвестора, вложившего деньги в этот объект. Но, опять же, эта покупка должна произойти в рамках 214-ФЗ с использованием эскроу-счетов — то есть у инвестора есть право продавать эти квартиры, и вы должны в этом убедиться, — отметил Барсуков.

Спикер подчеркнул, что квартиру в новостройке приобретают и по переуступке, но тут возникнет вопрос, у кого покупать. Если это физлицо, то, во-первых, разрешение на такого рода переуступку должен дать застройщик. Во-вторых, покупатель должен проверить физлицо или юрлицо, с которым планирует заключить сделку.

Покупается в этом случае не квартира, а право требования у застройщика на объект недвижимости. Это право вы должны приобретать с проверкой личности продавца или юрлица на предмет вероятного банкротства и в случае чего сделку расторгнуть. Это касается обманов.

Что касается заморозки строительства. При приобретении в новостройке проверьте, есть ли у компании разрешение не просто на строительство объекта, оно-то есть, а на возведение 25 этажей вместо 15, например, на второй корпус. При этом предприятие может уже начать продавать квартиры. Это может увеличить срок сдачи, но это редкость сейчас, — добавил риелтор.

Специалист отметил, что в Интернете стоит изучить всю доступную информацию о застройщике — отзывы о сданных объектах, о просрочках, о судебных разбирательствах, исках, штрафах. Последних может быть и мало, но на «громадные суммы», а это угроза банкротства.

Безопаснее всего покупать квартиру в уже возведённом доме. Но нужно понимать, что безопасность означает более высокую стоимость. На последних этапах строительства квартиры стоят практически так же, как и оформленные в собственность. Часто их приобретают на ранних стадиях работ ради заработка. Покупка на котловане несёт больше рисков банкротства и просрочки по строительству, — подчеркнул Барсуков.

Эксперт также объяснил, когда лучше купить квартиру в рассрочку, а когда стоит оформить ипотеку. Первый вариант удобен, по мнению собеседника, тем, кто успеет в течение года-двух выплатить всю сумму, дабы избежать процентов и переплат.

С другой стороны, у застройщика может быть акция: если вы покупаете квартиру в рассрочку — скидку не дают, а если вы выплатите полностью деньги — дадут. Для любого застройщика выплата денег сразу — это как раз означает ипотеку. В этой ситуации есть смысл взять кредит. Тем более если у вас нет нужной суммы и не появится в ближайшие год-два, — резюмировал Барсуков.

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