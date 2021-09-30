Аналитики назвали города, обогнавшие Москву по росту цен на жильё за третий квартал 2021 года. Сильнее всего вторичный «квадрат» подорожал в Сочи, Краснодаре, Севастополе, Казани и Калининграде. Москва заняла лишь 21-е место в списке, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой группы SRG.

Сильнее всего средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в третьем квартале 2021 года выросла в Сочи — на 17,5%, до 183 тысяч рублей. В первой десятке по росту цен также оказались Краснодар, Севастополь, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Курск, Тверь, Томск и Ставрополь. В среднем по 50 крупным городам квадратный метр вторичного жилья за квартал подорожал на 4,78%, до 74 тысяч рублей.

Москва занимает в рейтинге только 21-е место, по росту цен на вторичное жильё её обогнали Омск, Улан-Удэ, Воронеж, Ярославль, Барнаул, Балашиха, Рязань, Владивосток, Чебоксары и Махачкала. Санкт-Петербург занимает 24-ю строчку рейтинга. Меньше всего по итогам третьего квартала средняя стоимость «квадрата» выросла в Кирове — на 0,75%, до 46,8 тысячи рублей.

Ранее Россия поднялась в рейтинге стран, в которых растут цены на жильё, переместившись за год с 14-го на 10-е место. Повышению стоимости жилой недвижимости способствовали льготные программы по ипотеке и выдача материнского капитала на первого ребёнка с 2020 года. Рейтинг роста цен на жильё по итогам второго квартала 2021 года возглавляет Турция (+29,2%), второе место заняла Новая Зеландия (+25,9%), третье разделили США и Словакия (+18,6%).