Правительство подготовило план восстановления экономики

Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана. Первый этап назвали стадией адаптации.
В течение этого периода планируется не допустить распространения рецессии на новые отрасли,
В течение второго периода экономика должна постепенно восстанавливаться, а доходы населения — возрастать. Ограничения будут частично сняты, а рост ВВП и доходов граждан, согласно расчётам правительства, составит не меньше 98% от уровня 2019 года.
На третьем этапе экономика должна начать расти быстрее, чем в среднем в мире. К этому моменту будет полностью открыта, но долгосрочные санитарно-эпидемиологические требования останутся.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция и начала укрепляться национальная валюта. Глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики заметил, что получил информацию о замедлении инфляции и укреплении рубля из неких документов, не уточнив их характер.
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