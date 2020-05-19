Правительство подготовило план восстановления экономики

https://static.news.ru/photo/64227a30-99df-11ea-9257-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана. Первый этап назвали стадией адаптации.

В течение этого периода планируется не допустить распространения рецессии на новые отрасли, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источники. В результате к концу этапа ВВП не должен оказаться ниже самой низкой точки второго квартала 2020 года.

В течение второго периода экономика должна постепенно восстанавливаться, а доходы населения — возрастать. Ограничения будут частично сняты, а рост ВВП и доходов граждан, согласно расчётам правительства, составит не меньше 98% от уровня 2019 года.

На третьем этапе экономика должна начать расти быстрее, чем в среднем в мире. К этому моменту будет полностью открыта, но долгосрочные санитарно-эпидемиологические требования останутся.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что в стране замедляется инфляция и начала укрепляться национальная валюта. Глава государства на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики заметил, что получил информацию о замедлении инфляции и укреплении рубля из неких документов, не уточнив их характер.