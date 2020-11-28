Правительство поддержало налогообложение криптовалюты

https://static.news.ru/photo/1e5829bc-316c-11eb-9049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российский кабмин одобрил проект закона, который регулирует введение налога на криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Решение было принято на заседании 26 ноября.

Проект федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» одобрить и внести его в Государственную думу в установленном порядке, — указано в сообщении.

Как пояснил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин, закон необходим, чтобы такие цифровые финансовые активы можно было признать имуществом, а их владельцы могли рассчитывать на юридическую защиту от мошенников.

Глава правительства обратил внимание на то, что криптовалюты являются относительно новым инструментом, который, однако, вызывает повышенный интерес.

В связи с этим кабмин собирается направить развитие этого рынка в цивилизованное русло. Только в этом случае владельцы таких активов смогут защитить свои права и интересы, а создание теневых схем было затруднено.

24 ноября впервые с декабря 2017 года цена биткоина превысила отметку в $19 тысяч. В ходе торгов он подорожал на 3,56%, достигнув в пике отметки в $19 040. Доходность вложений в биткоины уже выросла до 147% годовых. Золото с начала года подорожало лишь на треть, а биткоин — в 2,5 раза, сообщает Investfunds. Стремительный рост стоимости биткоина и резкий спрос на него аналитики Deutsche Bank связывают с желанием инвесторов защитить свои сбережения от инфляции, так как в США и ЕС доверие к доллару и евро падает.

Как сообщал NEWS.ru, компания Facebook планирует запустить криптовалюту Libra в январе 2021 года. Запуск будет осуществлён в ограниченном формате: сначала компания намеревалась выпустить несколько видов криптовалюты и «цифровую корзину» из них, однако пока планирует запустить только одну, которая будет обеспечиваться долларом.