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К программам поддержки малого и среднего предпринимательства допустят территориальные торгово-промышленные палаты (ТПП).

Отмечается, что соответствующий законопроект подготовлен правительством России.

(Это. — NEWS.ru) позволит им (ТПП. — NEWS.ru) участвовать в региональных и муниципальных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, — цитирует ТАСС документ.

В пояснительной записке оговаривается, что законопроект не повлечёт негативных социально-экономических последствий и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета.

В настоящее время ТПП оказывают широкий спектр услуг для бизнеса — юридические услуги, разработка бизнес-планов и сопровождение инвестиционных проектов, информационное обслуживание и консультирование, маркетинговые услуги, содействие в организации электронных торгов. Кроме того, они ведут выставочно-ярмарочную деятельность, обучают и готовят кадры.

Как ранее писал NEWS.ru, Партия Роста предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину освободить малый и средний бизнес от налогов на три года и провести налоговую амнистию для предпринимателей малого бизнеса.