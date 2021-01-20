Потери малых предприятий в 2020 году составили более 2,8 трлн рублей

https://static.news.ru/photo/450270e8-5b71-11eb-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские малые предприятия за 2020 год потеряли 2,8 трлн рублей оборота, при этом максимальные убытки зарегистрированы в III квартале года, когда введённые в связи с пандемией коронавируса ограничения уже были сняты, следует из проведённого Национальным рейтинговым агентством (НРА) исследования.

По оценкам экспертов, такая ситуация сложилась из-за падения реальных доходов россиян осенью 2020 года (снижение на 4,8% в сравнении с уровнем 2019 года), пишут «Известия».

Сильнее всего пострадали сферы туризма, гостиничного бизнеса, общепита, а также работающие в области операций с недвижимостью малые предприятия. Отмечается, что после прекращения действия мер господдержки владельцы малого и среднего бизнеса стали чаще оформлять кредиты, число займов выросло за 10 месяцев 2020 года на 80% по сравнению с предыдущим годом. Рост кредитования малых предприятий подтвердили в банках.

По мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, помогут сгладить последствия пандемии для бизнеса субсидирование, налоговые каникулы и низкая стоимость фондирования. Без такой поддержки, считает Зельцер, уже в l квартале 2021 года существует риск проявления отложенного эффекта кризиса и спада показателей.

Как писал NEWS.ru, эксперт движения «Сильная Россия» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов считает, что ужесточение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в РФ может «добить» малый бизнес в стране. Согласно текущему законодательству, «расплата» может наступить и через 10 лет после уклонения.