Германия резко нарастила закупки российского газа

https://static.news.ru/photo/aa4720c6-963f-11eb-86ca-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

ФРГ традиционно занимает лидирующие позиции по объёмам закупок российского трубопроводного газа в Европе. В феврале 2021-го Берлин нарастил поставки на 63,3% по сравнению с февралём 2020-го — до 4,634 млрд кубометров, говорится в отчёте Федеральной таможенной службы РФ.

С января 2021-го Берлин получил от РФ на 13,4% больше сырья.

Быстрыми темпами в феврале вырос экспорт газа из РФ в Сербию (на 52,3%, до 238,7 млн кубометров), в Грецию (на 35,9%, до 225,4 млн «кубов»), в Болгарию (на 32,2%, до 216,73 млн куб. м), в Венгрию (на 32,9%, до 405,3 млн куб. м). Италия, Австрия и Франция в феврале 2021-го сократили поставки из РФ на 77%, 25% и 18% соответственно. Рим в феврале получил 225,16 млн куб. м, Вена — 709,4 млн куб. м, Париж — 850,1 млн куб. м.

Белоруссия в феврале купила у РФ на 13% природного газа больше — 1,962 млрд куб. м. Турция в этом же месяце купила 2,413 млрд кубометров сырья у РФ против 1,12 млрд «кубов» годом ранее (увеличение на 115,5%). К январю 2021-го экспорт российского топлива в республику упал на 11,4%.

В осенне-зимний период из подземных хранилищ Европы отобрали рекордные за 10 лет запасы газа, заявили в «Газпроме». Согласно открытым данным с 2011-го, объём поднятого газа за зимний сезон-2020/2021 к 25 марта составил 65,6 млрд куб. м. Предыдущий максимум зафиксировали в 2018-м, когда Европу накрыли аномальные холода со снегопадами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Оператора ГТC Украины» Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита российского газа через украинскую территорию. Он добавил, что в этих условиях Киеву важно не допуcтить завершения строительства российского газопровода «Северный поток — 2». В феврале показатели упали на 25% по сравнению с январём — до 2,91 миллиарда кубометров. По его словам, если «Турецкий поток» продолжат через Болгарию и Cербию, то «Газпром» переведёт на трубопровод и транзит в Венгрию. Для Украины это означает дополнительную потерю 10–12 млрд кубометров транзита ежeгодно.