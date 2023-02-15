Поставки российского газа в Европу через Украину выросли на 15%

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Подача «Газпромом» газа для Европы через Украину выросла на 15% за прошедшие сутки, сообщил представитель российского газового холдинга, слова которого приводит ТАСС. Таким образом, поставки российского газа постепенно приближаются к уровню начала 2023 года: в текущем месяце они уже превзошли на 44% показатели конца января.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме <...> 35,3 млн куб. м на 15 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сказал представитель холдинга.

Во вторник, 14 февраля, объем прокачки составил 30,8 млн куб. м.

Экспорт «Газпрома» в Европу в январе упал до уровня советского периода из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке. Однако уже с началом февраля, когда контрактные цены начали сравниваться со спотом, поставки «Газпрома» в Европу выросли.

Транзитный договор «Газпрома» с Украиной с 2021 года предусматривает гарантированный ежесуточный объем прокачки 109,6 млн кубометров газа с обеих сторон. После того как Киев прекратил принимать газ через ГИС «Сохрановка», единственным путем для транспортировки топлива в Европу осталась ГИС «Суджа». В «Газпроме» заявили, что перенос всех объемов на эту станцию технологически невозможен.

С конца мая 2022 года поставки газа из РФ через Украину в Европу в среднем держались на уровне 40–43 млн кубометров в сутки. С 4 января поставки сократились до 37,8 млн кубометров, а 20 января объем снизился до 24,4 млн кубометров. С 1 февраля транзит вырос примерно до 30 млн кубометров, что связывали со сближением контрактных цен «Газпрома» и цен на спотовом рынке.