«Газпром» снизил суточную прокачку газа через Украину на 10%

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

«Газпром» почти на 10% снизил объем суточного транзита газа через территорию Украины — с 42,2 до 37,8 млн кубометров, рассказали РБК в пресс-службе компании. Причина сокращения прокачки не называется.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 37,8 млн кубометров на 4 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — говорится в сообщении компании.

Транзит через газотранспортную систему Украины остается для «Газпрома» единственным маршрутом поставок топлива в Центральную и Западную Европу. Договор на прокачку газа был заключен в конце 2019 года сроком на пять лет. Согласно ему, в 2021–2024 годах объемы поставок должны составлять по 40 млрд кубометров.

Сегодня, 4 января, в «Газпроме» рассказали о том, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» по итогам первых дней месяца достигли рекордных значений за сутки. В компании напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.