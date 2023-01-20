Транзит российского газа в Европу через Украину резко сократился «Газпром»: объем поставок российского газа в Европу через Украину сократился на 40%

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

По состоянию на 20 января объем поставок российского газа в страны Европы через Украину сократился на 40% с начала января, рассказал представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов. По его словам, заявка на газоизмерительную службу (ГИС) «Сохрановка» была в очередной раз отклонена, передает РИА Новости.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 24,4 млн кубометров на 20 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщил Куприянов.

Стремительное сокращение поставок российского газа через Украину наблюдается несколько дней подряд. Так, 18 января прокачка составила 32,6 млн кубометров газа, а 19 января — 25,1 млн кубометров.

Аналитик ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов ранее заявил, что сокращение транзита газа можно объяснить ростом цен на голубое топливо в Европе. Эксперт подчеркивает, что «Газпром» обычно продает газ по «длинным» форвардным контрактам («на месяц вперед» и далее), однако в данный момент цены в европейских хабах превышают на 5% ценовые показатели по контрактам «на день вперед».

4 января в «Газпроме» рассказали о том, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» по итогам первых дней месяца достигли рекордных значений за сутки. В компании напомнили, что с 1 января 2023 года начал действовать новый контракт по поставкам газа в КНР, значительно увеличивающий суточную норму, однако 1 и 3 января удалось превысить и эти показатели.