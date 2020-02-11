https://static.news.ru/photo/b67bc3a0-4cef-11ea-b3c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Руководитель компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова в ходе Дня инвестора поделилась итогами работы за январь 2020 года. По её словам, поставки газа в Европейский союз сократились по сравнению с январём 2019 года.

Среди причин произошедшего она назвала транзит через Украину и полностью заполненные хранилища в Европе, передаёт ТАСС.

Европа, которая готовилась к негативному сценарию неподписания контракта с украинскими коллегами, начала отбирать газ из ПХГ (подземных хранилищ газа, — NEWS.ru). Это может быть одним из основных факторов, почему могло показаться, что украинский коридор был снижен. Он не был снижен, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что компания «Газпром» опубликовала презентацию ко Дню инвестора. В ней содержится информация о сроках завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Согласно этим данным, запуск состоится в конце 2020 года.