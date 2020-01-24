Белоруссия ведёт активные переговоры с представителями США, Саудовской Аравии и ОАЭ о закупках нефти. Александр Лукашенко считает, что эти страны готовы поставить в республику необходимый объём сырья, удовлетворяющий её потребности. Что это — неумелый блеф или очередная попытка надавить на Москву — разбирался NEWS.ru.

Блестящие у меня с ними [США, Саудовской Аравией и ОАЭ] отношения. Говорят, сколько надо — столько нефти и поставим. Конечно, это мировая цена, — с таким заявлением Лукашенко выступил в городе Шклове Могилёвской области.

Особый упор он сделал на то, что качество нефти там намного лучше, чем в России. Ранее белорусский лидер не раз выступал с речью, что основной причиной разногласий с Москвой стало требование РФ, чтобы Минск закупал российское чёрное золото дороже, чем это диктует мировое ценообразование на углеводороды. При этом президент сказал, что на переговорах с Владимиром Путиным не блефовал и даже «не пытался поднять ставки», говоря о возможности заключения договоров об альтернативных поставках сырья в республику. Не будет, по его словам, Белоруссия зависеть и от одного единственного поставщика — России.

Каждый год перед Новым годом нам приходится стоять на коленях и вымаливать эти нефтепродукты. Нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел — плевать на все союзы и прочее, — посетовал он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лукашенко, говоря о выходе из ситуации, заявил о возможности диверсифицировать поставки. Приоритетным направлением он назвал балтийские порты (ранее Белоруссия покупала нефть через Клайпеду), другой вариант — из польского Гданьска по трубопроводу «Дружба», но для этого нужно будет запустить режим реверса.

Я Путину прямо сказал: если с поляками договоримся, то будем реверсом поставлять, — парировал белорусский президент.

И, наконец, на помощь Белоруссии может придти Киев. Схему поставок сырья с Чёрного моря уже удалось отработать. Однако при всём богатстве выбора альтернатив полностью отказываться от российского экспорт Минск не собирается.

Комментируя ситуацию старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов заявил NEWS.ru, что, говоря о том, что Россия поставляет Белоруссии нефть дороже мировой цены, Лукашенко не совсем корректен. Так, по данным «Белнефтехима», в настоящее время цена российских углеводородов для Минска составляет 83% от мировой стоимости.

Однако, с другой стороны, это правда, что цена на нефть для Белоруссии из-за налогового манёвра, подразумевающего поэтапное увеличение НДПИ и отмену экспортных пошлин, постепенно повышалась, что снижает экспортные доходы Белоруссии и даже может простимулировать в перспективе девальвацию белорусского рубля, что опасно социально и политически в связи с предстоящими президентскими выборами.

Понятно, что у США, Саудовской Аравии и ОАЭ нефть придётся не только покупать по мировой цене (аргументов продавать дешевле у этих стран нет), но и нести повышенные транспортные и логистические расходы. Очевидно, что транспортное плечо из этих стран длиннее, чем российское, поэтому за транспорт и перевалку придётся платить дороже. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

По его оценке, скорее всего, Белоруссия выторговывает у России лучшие условия поставок. Это особенно очевидно в свете раскачивания данной темы со стороны белорусского президента, считающего, и отчасти справедливо, что союзнические отношения для РФ важнее конъюнктурных финансовых выгод.

Тем не менее, отмечает Суверов, в свете всего происходящего сюжет получается не слишком впечатляющим для всеобъемлющей экономической интеграции двух стран, которую ещё несколько месяцев назад пытались заметно углубить.

Сейчас, как мы понимаем, можно говорить о том, что тема интеграции выдыхается, хотя от волатильных российско-белорусских отношений можно ждать и новых виражей.

С начала года нефть из РФ практически не поступала в Белоруссию, к тому же у обоих государств толком не получается договориться о поставках сырья на НПЗ Белоруссии. Камнем преткновения остаются разногласия по цене. Минск настаивает на отмене премии (от $6 до $10 на тонну) к стоимости беспошлинных поставок, объясняя это удорожанием чёрного золота из-за налогового манёвра. Российская же сторона настаивает на сохранении условий 2019 года, видя в этом льготы для Белоруссии.