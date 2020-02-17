Украинская нефтегазовая госкомпания подала ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге. Компания оценила ущерб от потери активов в Крыму в $8 млрд (в эту сумму входит чистый размер убытков и проценты). Об этом сообщили NEWS.ru в департаменте коммуникаций компании. Эксперты как с украинской, так и с российской стороны заявляют о том, что у этого иска практически нет перспективы. Вместе в тем, иск может вырасти ещё на несколько десятков миллиардов долларов, сказал NEWS.ru экс-замглавы правления «Нафтогаза» Евгений Корнийчук.

Российская Федерация не отрицает, что незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза», но утверждает, что не должна ничего компенсировать. В декабре 2019 года Россия подала встречное заявление относительно размера компенсации убытков, но не заявила какого-либо альтернативного их расчета.

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В октябре 2016 года украинцы инициировали арбитражное производство против Российской Федерации на основании соглашения между кабмином Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известного как украинско-российское соглашение о защите инвестиций (тогда «Нафтогаз» оценивал свои убытки в $2,6 млрд). Госкомпания просила арбитражный трибунал обязать российскую сторону выплатить компенсацию за нарушение последней договорённостей о защите инвестиций, в том числе, за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических активов «Нафтогаза» после отделения Крыма в 2014 году.

Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись в Гааге в мае 2018 года. К слову, в процессе рассмотрения дела размер убытков, оцениваемых украинской компанией, вырос сначала до $5,2 млрд, а потом до суммы, которая превышает $7 млрд.

Зимой 2019 года гаагские судьи приняли решение в пользу «Нафтогаза». Тогда трибунал вынес следующий вердикт: РФ в нарушение своих обязательств по соглашению о защите инвестиций незаконно экспроприировала активы «Нафтогаза». Следующая, вторая, стадия арбитражного производства будет касаться только определения размера компенсации потерь украинской нефтегазовой компании. Устные слушания по этому вопросу состоятся в мае 2020 года в Нидерландах. Окончательное решение относительно суммы полной компенсации будет вынесено до середины 2021 года.

Здание суда в Гааге, Нидерланды. Wilfried Wirth/imageBROKER.com/Global Look Press

Директор Центра энергетических исследований ВШЭ Вячеслав Кулагин считает, что перспективность у этого иска низкая, и вероятность выплаты по нему минимальна. «В этой ситуации мы видим очень непростой и очень тонкий с юридической точки зрения момент», — говорит он, добавляя, что «нет ничего удивительно в попытке Украины подать очередные иски».

Почему бы не попытать счастья, думают на Украине. Но ведь тут возникает такой «скользкий» контекст: если вы настаиваете на выплате, значит, вы это продаёте и признаёте право Российской Федерации на объект. Готова ли Незалежная признать продажу своих определённых прав в Крыму? Вы продаёте Крым или вы всё-таки считаете, что этот черноморский полуостров — ваша территория? Украинской стороне следует в этом разобраться. Вячеслав Кулагин директор Центра энергетических исследований ВШЭ директор Центра энергетических исследований ВШЭ

С его позицией совпадает мнение бывшего заместителя главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгения Корнийчука. «Это звучит как полная реституция (в международном праве возвращение одним государством другому имущества, незаконно захваченного им во время войны. — NEWS.ru): вы рассчитались и мы к вам претензий не имеем», — сказал он NEWS.ru, и отметил, что «это не совсем правильный подход».

Сам иск имеет право на жизнь. Но я думаю Гаага особенно не поможет, поскольку российская юрисдикция не признаёт решений европейских судов, ссылаясь на собственную конституцию. Есть решения Гааги или нет — значения не имеет. Тут очень важен вопрос инфорсмента (принуждение к исполнению). Когда будет выполнено российской стороной хоть одно решение Европейского суда по правам человека, тогда подобные иски будут вообще иметь какой-либо смысл. Поэтому это решение с большой долей вероятности исполнить будет невозможно. Ведь если стороны хотят договориться — они всегда договорятся. А в настоящее время стороны, похоже, договариваться не хотят. И это касается как Украины, так и России. Евгений Корнийчук бывший заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины» бывший заместитель главы правления НАК «Нафтогаз Украины»

По словам Корнийчука, иск будет, скорее всего увеличиваться и в перспективе может составить еще несколько десятков миллиардов. «Одни только активы „Черноморнефтегаза“ с его месторождениями и его нефтедобывающими платформами оцениваются в несколько десятков миллиардов долларов США», заметил он.

Я признаться не понимаю, почему такой маленький иск, — заявил бывший замглавы правления «Нафтогаза».

Между тем, по словам Кулагина, в этом споре возникает немаловажный вопрос происхождения всех объектов собственности.

Ведь они не из ниоткуда появились. Эти объекты достались «Нафтогазу», прежде всего, в качестве наследия от Советского Союза. Кто является правопреемником СССР? Как будем делить бывшую собственность Союза? Ведь «Нафтогаз» не покупал инфраструктуру и газотранспортную систему (ГТС), да и не заслужил её в результате какой-то коммерческой деятельности, а получил её, по сути, в бесплатное пользование, — полагает аналитик.

Кулагин полагает, что «Нафтогаз» был лишь временным подрядчиком, выполнявшим работы по обеспечению местного населения энергоносителем. Иначе говоря, деньги на развитие объектов спора давало местное населения, платя по тарифам. А сегодня крымчане, как известно — часть населения РФ, указал директор Центра энергетических исследований ВШЭ.

Напомним, что полуостров вошёл в состав РФ в марте 2014 года после проведения референдума, однако Киев эту территорию российской не признаёт по сей день и считает её временно оккупированной.