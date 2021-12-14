Популярные японцы: электрокары, которые опередят Tesla в России

Tesla проиграла по поисковым запросам россиян в Google японскому электрокару, выяснил британский портал Compare the Market (входит в финансовую группу BGL) на основе данных поисковика. Британцы изучили, какие электромобили в каких странах чаще всего ищут пользователи. Tesla Model 3 заняла первое место по количеству запросов в 94 странах. В конце октября — начале ноября это был самый продаваемый электромобиль в мире в 2021 году. Однако не бывает правил без исключений. В России доминировал Nissan Leaf. Японец также оказался впереди на Украине и в Монголии. NEWS.ru выяснил у экспертов, каковы перспективы у японских электромобилей в России.

Шустрый «япошка»

По состоянию на середину 2021 года в РФ насчитывалось 12290 автомобилей на электротяге, подсчитали эксперты агентства «Автостат». Из всех субъектов РФ больше всего электрокаров зарегистрировано в Приморском крае — 1572. Почти все они Nissan Leaf. На втором месте — Иркутская область 1381, на третьем — Москва 1360 автомобиль. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, говорят, что причина популярности японца в его цене.

«Эта машина очень хорошо покупается на Дальнем Востоке. Япония рядом, приобретенные машины в основном праворульные. Люди покупают этот автомобиль в частных домовладениях, чтобы экономить на бензине. Это именно „бэушные“ автомобили, а запросы в поисковике, скорее всего, связаны с тем, что люди начинают искать по ним запчасти, аксессуары, информацию», — говорит независимый автоэксперт Тимур Хасанов.

Электромобиль японского концерна Nissan - Leaf Jonathan Nicholson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По его словам, японец, это прежде, всего один из надежных автомобилей доступного ценового cегмента. На рынке пятилетний Nissan Leaf первого поколения (с электромотором мощностью 109 л.с., одной подзарядки хватает на 200 км пробега) можно купить за миллион рублей, а новый автомобиль (второго поколения с мотором мощностью 150 л.с) будет стоить около 2,5 млн. Для сравнения, цена на новую Тesla 3 составляет около 5 млн рублей в зависимости от комплектации, а Tesla S, Tesla X стоят под 10-11 млн.

«Ситуация с пошлиной также способствует тому, что покупатели смотрят в сторону японского автопрома», — добавил автоэксперт.

Если нулевая ставка пошлины не будет продлена Евразийской экономической комиссией, то с 2022 года ввозимые в Россию электрокары могут подорожать на размер на 15%. Независимый эксперт Леонид Хазанов отмечает в качестве преимуществ японца доступность запчастей, безопасность и неприхотливость. По его словам, у Nissan даже лучше ходовые данные, машина менее капризна в эксплуатации, «да и случаев возгорания у Tesla было больше, чем у японца».

Доминирование японского автопрома на российском рынке электрокаров, по его мнению, будет продолжаться. Ведь ценовая привлекательность в условиях снижающихся реальных доходов населения в России — это фактор, который играет на руку японским электромобилям. Но есть и другие обстоятельства, которые помогают сохранять лидерство японскому автогиганту.

Концепция с отставанием

В августе правительство РФ обнародовало концепцию по развитию производства и использованию электрического автотранспорта. Общий бюджет концепции в Минэкономразвития оценили в 600 млрд рублей. Согласно документу, к 2024 году в стране планируется выпустить не менее 25 тысяч электромобилей и открыть более 9 тысяч зарядных станций для них. В числе автопроизводителей электрокаров в концепции упоминаются тольяттинская Zetta (многофункциональная компактная модульная транспортная платформа. В названии этой модели указана и концепция продукта (Zero Emission Terra Transport Asset — «Транспортный актив с нулевым выбросом»). Электромобиль «Кама-1» будет выпускаться на «КАМАЗе» (автомобиль — разработка «КАМАЗа» и СПбПУ Петра Великого). «АВТОТОР» планирует запуск сборки электромобилей KIA и Hyundai, ГАЗ будет выпускать электрические «Газели» GAZelle e-NN .

Электромобиль «Кама-1» Сергей Савостьянов/ТАСС

«Планы к 2024 году выйти на показатель 25 тысяч автомобилей — я бы называл эти цифры осторожно. Но, по крайней мере, в тысячах производство по стране — это было бы уже реалистично, говоря об этом сегодня», — сказал в начале декабря Денис Мантуров.

Такая осторожность главы Минпромторга имеет под собой основания, потому что достичь поставленных показателей в срок, скорее всего, не удастся.

«Серийного производства электрических автомобилей Zetta, про которое говорится в концепции, пока не видно, зато их компания-разработчик еле-еле расплатился с долгами по зарплате после возбуждения против ее руководителя уголовного дела. Группа ГАЗ тоже вряд ли массово выпускает электромобили. „АвтоВАЗу“, „КамАЗу“ и „Автотору“ до серийного производства как до Луны. Похоже, концепция серьезно пробуксовывает и даже неясно, что в следующем году может сдвинуть ее с мертвой точки», — отмечает Леонид Хазанов.

Эксперты в качестве главного препятствия для своевременного достижения целей концепции обозначают инфраструктурную проблему.

«Даже в Москве есть считанное количество заправок, которые могут заправлять электромобили в быстром режиме. Строить электрозаправки на существующих бензоколонках сложно. В этом деле существуют стандарты безопасности, связанные с электричеством», — говорит Тимур Хасанов.

По его словам, Европа прежде чем начала движение в сторону электрокаров, провела большую работу по подготовке инфраструктуры. К примеру, по существующим строительным стандартам в европейском городе невозможно построить торговый центр, если собственник не предусмотрел парковочные места с зарядными станциями под электромобили. Европейцы закладывают потребности для электрокаров в стратегию развития своих городов.

Станция зарядки электричеством электрического автомобиля BMW i3 на улице Москвы Сергей Булкин/NEWS.ru

Выполнить цели концепции вовремя не получится еще по одной причине. Средний возраст автомобиля отечественного автопарка превышает 13 лет, и проблема в том, что он стареет, а население беднеет.

«У россиян не хватает денег на то, чтобы покупать автомобили. А электромобиль — это дорогая игрушка. И покупать его несмотря на схемы субсидирования очень дорого. Так что процесс реализации концепции будет идти, но не так быстро, как обозначено в документе», — отмечает Тимур Хасанов.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в ноябре в стране продано 125 466 автомобилей, что на 20,4% меньше, чем в прошлом году. Однако в годовом выражении результат января-ноября 2021 года все же положителен: 1 439 045 проданных автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. При этом сегмент электромобилей продолжает расти. За период с начала года общий объем продаж составил 845 автомобилей, что уже на 118% превышает аналогичный показатель за весь 2020 год, отмечается в сообщении Ассоциации.

Главное — подготовка

Отечественные автопроизводители осторожно обозначают планы в отношении производства электрокаров. Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор анонсировал в августе проект по выводу на рынок в 2027-2028 году электромобиля lada и доведению к 2030 году его объема выпуска до 10%. В компании, отвечая на вопрос о ходе реализации проекта по выпуску электромобиля, отметили, что «мы часть Renault и у нас есть доступ к необходимым технологиям».

«Мы плавно переходим на платформу CMFB (Common Module Family) альянса, на которой есть возможность создать и электромобиль», — добавил представитель «АвтоВАЗа».

Представители компании Zetta не ответили на запрос NEWS.ru

Представитель «КАМАЗа» говорил осенью о том, что в 2021−2022 году предприятие проведет цикл испытаний электромобиля «Кама-1» после чего совету директоров будет представлен проект с инвестициями.

«Мы должны к этому моменту понимать его стоимость и другие параметры. И только после этого можно будет говорить о запуске его в серию».

Эксперты полагают, что произвести легковые электромобили, скорее всего, смогут большинство производителей, указанных в концепции.

«Успех локальных российских проектов — Zetta, „Кама-1“, возможен, но должна быть концепция под каждый них. Россияне будут пересаживаться на электрокары, если поймут, что им это выгодно. И конечно, вопрос в цене готового электромобиля», — отмечает Тимур Хасанов.

По его словам, иностранцы (в Калининграде на базе «АВТОТОРа» в 2023 году планируется запуск сборки электромобилей KIA и Hyundai) смогут создать бюджетный электромобиль, но, скорее всего, работы будут выполнять в режиме «отверточной сборки», т.е. не привезут в нашу страну технологии.

Электромобиль GAZelle e-NN, представленный «Группой ГАЗ» на 16-й международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans в МВЦ «Крокус Экспо» Виталий Белоусов/РИА Новости

Эксперты уверены, что скорость развития отечественного рынка электрокаров полностью зависит от решений правительства по подготовке инфраструктуры. Пока что этот процесс идет ни шатко, ни валко. Впрочем, появляются и приятные региональные исключения. Так правительство Москвы в начале декабря выделило 130 миллионов рублей на реализацию программы развития общедоступной сети зарядных станций для электромобилей (ЭЗС), сообщалось на сайте московского мэра. На эти средства будут установлены 50 современных станций до конца 2022 года. Всего в планах — размещение 600 станций к 2023 году.

Сейчас в Москве работает 109 зарядных станций для электромобилей, из них 42 (ЭЗС) соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному столичным Дептрансом. Московские власти принимают и другие стимулирующие меры для развития электротранспорта. В частности, владельцы электромобилей освобождаются от уплаты транспортного налога, имеют право бесплатно парковать свои машины в местах платной городской парковки и пользоваться городскими ЭЗС.