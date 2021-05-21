Получите – распишитесь: как оформить налоговый вычет без декларации

В России упростили получение налогового вычета из НДФЛ при покупке квартиры, дома или земельного участка, а также по индивидуальным инвестиционным счетам. Заявителю больше не придётся предоставлять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы. Для получения вычета нужно лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. О том, как будет работать новая схема, — в материале NEWS.ru.

С 21 мая россияне могут получить вычет из НДФЛ (налога на доходы физических лиц) по расходам на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам в упрощённом порядке, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы (ФНС). С этого дня оформление вычета проходит через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС без заполнения 3-НДФЛ и сбора подтверждающих документов.

Как работает новая схема

Заявителю достаточно заполнить заявление онлайн, указать в нём банковские реквизиты, на которые нужно перевести средства, и оно будет сформировано автоматически. Проверка пройдёт в течение одного месяца вместо трёх, а деньги вернутся на счёт в течение 15 дней после её окончания вместо 30, как это было ранее.

Правда, срок камеральной проверки смогут продлить до трёх месяцев в случае, если у налоговой появятся подозрения, что заявитель нарушает законодательство о налогах и сборах.

По новым правилам вычет смогут получить налогоплательщики, в отношении которых участниками информационного взаимодействия с ФНС России (банками или брокерами) будут переданы соответствующие сведения.

Вычеты будут предоставляться проактивно. Система будет автоматически анализировать данные внешних источников и программных комплексов ФНС и создавать предзаполненное заявление на вычет в личном кабинете налогоплательщика. Когда от банков и брокеров поступят необходимые сведения, налогоплательщик получит сообщение в личном кабинете, уточнили в ФНС. Потенциальные участники информационного взаимодействия смогут подключиться к системе ФНС с 21 мая.

Важное дополнение: в упрощённом порядке можно получить те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплательщика с 1 января 2020 года.

С 2012 года правительство РФ реализует программу по совершенствованию электронного документооборота в органах государственной власти и новый упрощённый порядок получения вычета по НДФЛ — это ещё одна ступень по избавлению от бумажной волокиты. Несомненно, новые установленные правила должны значительно упростить работу государственным органам и гражданам по получению налогового вычета. При таком способе от гражданина потребуется минимум усилий и времени, всё остальное за него сделает ФНС. Артём Баранов юрист юрист

По словам юриста Артёма Баранова, минус данной программы в том, что перечень налоговых вычетов в упрощённой системе пока ограничен. Данную процедуру можно было бы распространить на социальные и профессиональные налоговые вычеты, соглашается доцент кафедры бухгалтерского учёта и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семёнова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько можно вернуть

Право на вычет есть у тех россиян, которые имеют официальный доход и платят НДФЛ. Возврату подлежит 13% от суммы расходов. В случае с покупкой квартиры государством установлен лимит — максимальная сумма, с которой гражданин может получить причитающиеся ему 13%, составляет 2 млн рублей. Таким образом, вернуть получится не более 260 тысяч рублей. Если квартира по договору купли-продажи стоит меньше 2 млн рублей, тогда остаток вычета можно перенести на другой объект. Если цена квартиры составляет, к примеру, 5 млн рублей, то каждый из супругов вправе получить вычет на 2 млн. То есть семья может вернуть до 520 тысяч рублей.

Если на покупку имущества был взят кредит (ипотека), лимит вычета уже выше — 3 млн рублей. Соответственно, максимальная сумма вычета составит 390 тысяч рублей. Правда, воспользоваться этим правом можно только один раз.

Что касается индивидуальных инвестиционных счетов, то налоговая льгота типа А позволяет вернуть 13% от суммы, внесённой на ИИС в течение года. Однако и здесь установлен лимит: сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать 400 тысяч. То есть максимально можно получить от государства 52 тысячи в год. Вместо этого можно при закрытии ИИС не платить НДФЛ с дохода по ценным бумагам на счёте.

Как получить вычеты «по-старому»

Введение нового упрощённого порядка не исключает возможности воспользоваться имущественным вычетом по старым правилам. Данный способ подходит тем, кто обязан подтверждать расходы, проводимые не в рамках банковского кредитования. Воспользоваться им придётся и тем гражданам, чья финансовая организация не подписала в ФНС договор об информационном взаимодействии.

Чтобы получить вычет через налоговую инспекцию, нужно дождаться окончания календарного года, в котором у заявителя были затраты, и только потом подавать документы. Необходимо будет получить справку о доходах по форме 2-НДФЛ, заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ, собрать подтверждающие документы и только после этого подать весь комплект. Далее ожидать рассмотрения заявления налоговым органом.