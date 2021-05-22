Польшу напугало превращение Германии в Россию

https://static.news.ru/photo/9af4b4b8-bb69-11eb-a8a9-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» может превратить ФРГ в «мини-Россию», сообщают «Известия».

Хорала упомянул о снятии Вашингтоном санкций с оператора строительства газопровода, отметив, что Белый дом не изменил своей позиции относительно проекта.

При этом он подчеркнул, что если США решили договориться с Германией, то это станет «очень плохой новостью». Хорала уверен, что формально санкции изменятся, однако фактически — останутся прежними.

Ранее стало известно, что сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс выступил с поддержкой строительства «Северного потока — 2». По его словам, построить «руину» длиной более одной тысячи километров было бы самой большой глупостью.