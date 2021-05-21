Сопредседатель социал-демократов Германии поддержал «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/7886e6ba-bada-11eb-9acb-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс выступил с поддержкой строительства «Северного потока — 2», пишет Passauer Neue Zeitung.

По его словам, построить «руину» длиной более одной тысячи километров было бы самой большой глупостью.

Это было бы сигналом, что при реализации будущих проектов нельзя полагаться на долгосрочное планирование, — подчеркнул он.

Вальтер-Борянс отметил, что немецкие власти приняли решение отказаться от атомной энергии и угля, и поэтому не могут отказаться ещё и от газа на переходной стадии на возобновляемые источники энергии.

Ранее член комитета бундестага по экономическим делам и энергетике Хайко Хессенкемпер заявил, что экономические интересы многих европейских стран (в том числе Германии) перевесили политическое сопротивление США проекту российского газопровода «Северный поток — 2».

Администрация президента США Джо Байдена решила снять санкции с Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами страны. Американские сенаторы возмутились этим решением, а представители Госдепа выступили за закрытие проекта.