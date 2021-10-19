Польша попросила ЕК расследовать роль России в энергетическом кризисе

Министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка попросил Еврокомиссию провести расследование возможных злоупотреблений, приведших к нестабильной ситуации с ценами на энергоносители в Европе, передаёт портал Polandin. По мнению министра, Россия поставляла меньшие объёмы газа, чем ожидали в ЕС.

За последний год цены на газ в Европе возросли в 10 раз. Это во много раз превышает рост цен на нефть во время нефтяных кризисов 1970-х годов, — сказал Куртыка.

Он отметил, что сейчас поставки голубого топлива ограничены примерно на 60%, а в ноябре упадут на 55% в украинской ГТС и на 90% в Ямальском газопроводе.

Министр требует оценить реальное влияние российского газопровода «Северный поток — 2» на энергорынок ЕС, а также проверить, соблюдаются ли условия мониторинга прямых иностранных инвестиций в Европу со стороны энергетических компаний из РФ согласно параметрам, содержащимся в распоряжении Европейского парламента и Евросовета от 19 марта 2019 года.

Так, по словам политика, необходимо провести расследование в соответствии со статьёй 102 Договора о функционировании Евросоюза. В ней содержится запрет в отношении компаний злоупотреблять доминирующим положением на внутреннем рынке ЕС и навязывать необоснованные и неравные условия при оформлении сделок.

В Еврокомиссии ранее согласились с тем, что поставки российского голубого топлива были «ниже ожиданий». Однако там признали, что «Газпром» выполнял контракты, хотя почти не предлагал дополнительных поставок, чтобы снизить давление на рынок.

17 октября сопредседатель немецкой партии «Союз-90»/«Зелёные» Роберт Хабек призвал власти ФРГ обсудить с Москвой энергетический кризис в ЕС. Он заявил, что РФ ограничивает поставки газа и необходимо изменить это путём переговоров. При этом политик обвинил Россию в политических играх из-за «Северного потока — 2». Он уверен, что проект не получит разрешение на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы. Несмотря на это, Хабек предложил обсудить и этот вопрос.

По мнению вице-премьера РФ Александра Новака, запуск газопровода «Северный поток — 2» поможет быстрее стабилизировать сложившуюся на европейском газовом рынке ситуацию. Он подчеркнул, что трубопровод готов к эксплуатации, но начало транзита газа по нему зависит от разрешения властей Германии.