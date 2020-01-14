https://static.news.ru/photo/f1c3927c-36f0-11ea-8a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: biuroprasowe.pern.pl

Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN не считает возможным организовать передачу нефти в Белоруссию с базы в Адамово, где находится приёмно-пропускной пункт. В компании это объяснили особенностями текущей технической инфраструктуры, которая не позволит в таком случае сохранить непрерывные поставки для клиентов PERN.

При этом в польской компании не стали уточнять, имели ли место консультации о поставках с белорусской стороной.

Переговоры, которые PERN ведёт с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной, — цитирует РИА Новости заявление компании.

Ранее Белоруссия направила Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии.