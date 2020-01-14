Польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN не считает возможным организовать передачу нефти в Белоруссию с базы в Адамово, где находится приёмно-пропускной пункт. В компании это объяснили особенностями текущей технической инфраструктуры, которая не позволит в таком случае сохранить непрерывные поставки для клиентов PERN.
При этом в польской компании не стали уточнять, имели ли место консультации о поставках с белорусской стороной.
Переговоры, которые PERN ведёт с другими операторами транспортных трубопроводов, вытекают из текущего сотрудничества, а тематика этих разговоров является коммерческой тайной, — цитирует РИА Новости заявление компании.
Ранее Белоруссия направила Польше, Казахстану, Украине и Азербайджану предложения о начале поставок нефти в страну. В республике объяснили это нежеланием переплачивать российским компаниям, которые не готовы уменьшить размер премии.
Как писал NEWS.ru, Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно. Переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшее время.