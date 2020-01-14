https://static.news.ru/photo/ea98f79c-36c5-11ea-b306-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/Global Look Press

Выплаты премий российским нефтяным компаниям в прежних объёмах — экономически нецелесообразный и бессмысленный шаг, считает первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. Он добавил, что Москва не спешит обсуждать размеры вознаграждений. На контакт пошла только «Славнефть» Михаила Гуцериева.

Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта), — цитирует чиновника агентство БЕЛТА.

Политик отметил, что Минск прорабатывает варианты альтернативных поставок углеводородов в республику. Переговоры ведутся с партнёрами из государств Балтии, Казахстана и Азербайджана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков.

Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний, которые могут воспользоваться другими экспортными маршрутами.