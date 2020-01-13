Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний, которые могут воспользоваться другими экспортными маршрутами.

Представители РФ и РБ не смогли договориться о стоимости транзита российского чёрного золота и нефтепродуктов по территории соседнего государства. Об этом сообщил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России Алексей Голомолзин. По его словам, в позициях сторон есть разногласия, и окончательное решение будет принято в январе.

Ранее сообщалось, что ФАС и Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь (МАРТ) проведут переговоры 13 января, чтобы определить величину повышения тарифа на транспортировку российской нефти в Европу.

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В МАРТ сообщили, что Минск предложил Москве повысить тариф на размер инфляции, как это предусмотрено действующей методикой, и добавить ещё определённый процент, компенсирующий недополученную в прошлом году выручку из-за сокращения транзита в результате аварии на нефтепроводе «Дружба», передаёт РИА Новости.

По словам представителя МАРТ, у российской стороны возникли вопросы по расчётам белорусского предприятия «Гомельтранснефть Дружба», и их решили уточнить дополнительно на уровне специалистов. Белоруссия также отметила, что, по действующей методике, размер тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть определён не позднее 15 января, а если это не удастся, решение обязаны принять до 1 февраля.

Ранее источники в нефтяной отрасли двух стран говорили, что белорусская сторона хочет повысить тариф на транзит нефти из РФ на 16,6%. В ФАС при этом отмечали, что, если стороны не договорятся до 15 января, стоимость транзита будет увеличена на размер инфляции, плюс не более 3%, то есть на 6,8%.

Отсутствие результата на переговорах 13 января — итог нестыковки в оценке ущерба, проведённой белорусской стороной, считает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека.

Предложение Минска не подтверждается расчётами, поэтому говорить о его обоснованности трудно. Если исходить из параметров, ранее озвученных ФАС, максимальный размер повышения тарифов на прокачку нефти, который может удовлетворить российскую сторону, не может превышать 6,8%. Сергей Дейнека финансовый аналитик «БКС Премьер» финансовый аналитик «БКС Премьер»

Белорусская сторона уже вернула значительную часть выпадающих доходов от транзита прошлого года за счёт сентябрьского повышения тарифа, полагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Напомним, для компенсации недополученной белорусской стороной выручки с 1 сентября плата за транспортировку нефти по территории Белоруссии была увеличена на 3,7% до конца 2019 года. Тогда же стороны договорились вернуться к вопросу повышения тарифа в начале 2020-го.

Экологическая карта

По мнению Игоря Юшкова, попытки ещё больше поднять стоимость транзита — часть инициированного Минском торга по поводу российского налогового манёвра. Той же причиной эксперт объясняет и заявление Белоруссии о введении дополнительного налога на транспортировку нефти по территории республики.

belneftekhim.by

Как сообщила белорусская сторона, указ о новом экологическом налоге уже подписал президент республики Александр Лукашенко. Предполагается, что средства пойдут на ликвидацию возможных последствий при аварии на нефтепроводе или других чрезвычайных ситуаций. Позже информированный источник пояснил, что новый налог не коснётся российских компаний. Платить его будет белорусская «Гомельтранснефть Дружба».

Экологический налог — повод обосновать необходимость дополнительного повышения тарифа на транзит. У белорусов десятилетиями не было больших аварий с разливами нефти. Кроме того, во всём мире подобные риски страхуются. К примеру, если вы страхуете нефтепровод и происходит авария, то страховая компания выплачивает деньги, и вы на них ликвидируете разлив. Игорь Юшков ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

Эксперт полагает, что компромиссным вариантом для обеих стран будет повышение тарифа на 5-6%. Он отмечает, что увеличение стоимости транзита больше, чем на 10% может быть не выгодно самому Минску, поскольку оно способно вызвать изменение грузопотоков.

Существенный рост тарифа Белоруссии не нужен, иначе будут постепенно сокращаться объёмы транзита на этом направлении. Если транспортировка нефти станет нерентабельна для российских компаний, они уйдут на другие маршруты — в балтийские порты Приморск и Усть-Луга или в Новороссийск. Кстати, прошлогодняя история с загрязнением «Дружбы» показала, что мы вполне можем обходиться без этого нефтепровода — порты способны взять на себя требуемые объёмы нефти, — считает Юшков.

Зависшие поставки

Между тем Минск до сих пор не решил вопрос с поставками российской нефти на белорусские НПЗ. Контракты были подписаны лишь с двумя российскими предприятими «Русснефтью» и «Нефтисой».

Другие компании — ключевые поставщики чёрного золота не переподписали договоры на 2020 год, поскольку РБ требует от них отказаться от премии к экспортному паритету, которая составляет около $10 за тонну.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев отмечает, что российские фирмы Михаила Гуцериева, согласившиеся обепечивать нефтью белорусские НПЗ без премии, в любом случае будут удерживать эти поставки, так как у предпринимателя в Белоруссии есть свои производства, и их работу нужно обеспечивать. Однако данные поставки компенсируют только 50% потребностей НПЗ в Белоруссии — этого достаточно для обеспечения нефтепродуктами внутреннего рынка, но не хватит для поддержания экспорта на необходимом уровне, предупреждает эксперт.

Лукашенко заявил, что Россия предлагает своему соседу сырьё по цене выше мировой, однако специалисты с ним не согласны.

По экспертным оценкам, с которыми согласен в том числе «Белнефтехим», стоимость российской нефти для Белоруссии в прошлом году составляла 80% от мировой, а в начале наступившего 2020 года она поднялась примерно на 3% — до 83% от мировой, — отметил Сергей Дейнека.

В свою очередь Артём Деев поясняет, что поставки из РФ обеспечивали нефтеперерабатывающую отрасль Белоруссии дешёвым сырьём, и сейчас Минск пытается принудить Москву экспортировать чёрное золото в РБ по внутренним ценам или же компенсировать выросшие затраты.

Цена российской нефти в любом случае остается самой выгодной, иначе Минск давно бы перешёл на альтернативные поставки. Все заявления, что Россия предлагает Белоруссии нефть по ценам выше мировых, не имеют под собой оснований — сейчас она стоит в среднем на $50 — 60 за тонну дешевле, чем для ЕС, или чем на хабе в Роттердаме. Артём Деев руководитель аналитического департамента AMarkets руководитель аналитического департамента AMarkets

Он полагает, что переговоры Москвы и Минска не будут простыми и быстрыми. При этом затягивание конфликта грозит Белоруссии потерей экспорта нефтепродуктов и возможным экономическим кризисом. Россия же легко может обойтись без поставок нефти в республику, резюмировал эксперт.