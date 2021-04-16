Польша может дорого заплатить за «приватизацию» участка Ямал — Европа

https://static.news.ru/photo/bf6ecc48-9fbc-11eb-8471-96000091f725_660.jpg Фото: pgnig.pl

Польский оператор Gaz-System прописал в плане развития газотранспортной системы страны «приватизацию» участка газопровода Ямал — Европа длиной порядка 700 км. Варшава, судя по данным, поступающим из страны, решительно настроена пойти на такой шаг.

Польша может пойти по одному из двух путей — искусственно снизить рыночную стоимость активов совместного предприятия PGNiG и «Газпрома» EuRoPol GAZ, второй путь — национализация имущества «Газпрома» по надуманному предлогу, пишет ФБА «Экономика сегодня».

В Москве не примут ни один из этих вариантов. Как отмечают аналитики, притязания на участок газопровода могут дорого стоить польским властям. В частности, Россия является потребителем 68% импортируемого республикой газа, поэтому при разрыве торговых отношений Варшаве придётся искать альтернативу российскому рынку.

Как сообщал NEWS.ru, глава МИД Польши Збигнев Рау 8 апреля посетил Киев с внеплановым визитом. Обострившаяся ситуация в Донбассе сближает Варшаву и Киев не только в политическом плане, но и в экономическом. Украина уже отказалась от использования российского газа, Польша собирается сделать это после 2022 года.

В США считают, что это создаёт дополнительные возможности для интеграции газовых рынков двух стран. Но неподготовленность инфраструктуры в итоге может вылиться в дефицит топлива в обоих государствах.