В Польше нашли способ остановить «Северный поток — 2»

Польша всё равно будет пытаться остановить «Северный поток — 2», несмотря на завершение проекта, пишет главный редактор польского издания Biznes Alert Войцех Якобик в своей публикации. Существует способ, который может помешать работе газопровода. Пересказ статьи передаёт «ПолитРоссия».

Сопротивление сделке по российскому газопроводу, которое наблюдается у немецкой оппозиции и в Конгрессе США, может дать надежду на пересмотрение договора и, возможно, заставит новое правительство Германии принять соответствующие меры по прекращению строительства, отмечается в публикации.

Однако надежда на заморозку строительства тает с каждым днём, так как директива Евросоюза по газу обязывает «Северный поток — 2» соблюдать антимонопольные правила в европейском регионе. А в роли независимого оператора будет выступать компания, которая полностью подчинена «Газпрому». В итоге Германия провела такую политику, по которой вопрос прокачки газа уже решён, подав заявку на сертификацию оператора, сообщает Войцех Якобик в своей публикации.

Однако если сделка рухнет, а санкции США будут введены, то компания не сможет функционировать. Получается, «Газпрому» придётся искать другого оператора и он не сможет начать поставки, — отмечает автор статьи.

Кроме того, Польша ещё могла бы выиграть время, чтобы договориться о лучшей сделке по газопроводу. Попутно необходимо справиться с угрозой безопасности, о которой сообщает польская сторона, резюмировал Якобик.

Ранее эксперт рассказал о преимуществах «Северного потока — 2». Газопровод «Северный поток — 2» позволит экономить на издержках поставок российского газа через Украину, а также увеличит выручку от продажи топлива в Европу.