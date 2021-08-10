Политолог заявил, что пенсионной реформы в России не было

В России не было пенсионной реформы, и на сегодняшний день страна живёт по лекалам советского времени. Об этом «Царьграду» сообщил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Россия до сих пор живёт в условиях становления пенсионной системы — у нас в законе так написано. И, если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, окажется, что не было в стране пенсионной реформы. Никогда, — отметил эксперт.

По его словам, проблема нехватки денег никуда не ушла и будет нарастать в ближайшие годы всё сильнее.

Также Гращенков провёл собственное исследование, сравнив программы партий, которые идут на выборы. Например, левые партии делают популистские заявления, которые находят отклик у народа. А вот представители правых предлагают пойти по пути «пенсионного кешбэка», где придётся отдавать значительную сумму денег с зарплаты на формирование будущих выплат.

Ранее гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев сообщил, что страхование может стать альтернативой государственным выплатам, так как его программы имеют гибкий механизм. Он предполагает не только создание пенсионных накоплений к определённому времени, но и медицинское обеспечение в течение жизни.