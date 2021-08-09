Названа наиболее выгодная альтернатива пенсии

Страхование жизни имеет шансы стать хорошей альтернативой российской пенсионной системе. Такую точку зрения изданию Forbes высказал гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.
По его мнению, страхование
В РФ таким аналогом является накопительное страхование жизни, которое, помимо накопительно-инвестиционной части, включает в себя целый ряд сервисов: медицинских, налоговых и так далее, — сказал эксперт.
Страхование жизни отличается от государственной пенсии тем, что увеличивающиеся выплаты по страховке не подстраиваются под рынок, а также не воздействуют на устойчивость компаний и рынка.
Ранее сообщалось, что лучший возраст для завершения трудовой деятельности — 55 лет. Такого мнения придерживается каждый пятый россиянин. До 60 лет намерены работать 22% респондентов. Причём среди мужчин в этом возрасте планируют выходить на пенсию 17%, среди женщин — 28%.
Ещё 26% опрошенных заявили, что продолжат карьеру до 60–65 лет. В этой категории соотношение мужчин и женщин составило 31% и 21% соответственно. После 65 лет на пенсию собирается выходить каждый десятый участник опроса, а работать до 70 планируют 22%.