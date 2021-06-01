Политолог высказался о слухах об отключении России от SWIFT

https://static.news.ru/photo/1d42a474-c2c3-11eb-ab05-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко прокомментировал возможное отключение России от системы SWIFT. Его слова приводит KP.ru.

Специалист заметил, что опасность отключения страны от платёжной системы заключается в скорости транзакций. Компании могут понести значительные убытки, если перейдут на другие системы. Тем не менее, даже в случае отключения, банковские карты россиян продолжат работать по всему миру.

У нас уже имеется Национальная система платежных карт, будут функционировать и наша «Мир», и другие западные системы. За рубежом также можно будет оплачивать покупки, но в этом случае возрастут расходы за операции, так как вырастут и издержки банков на осуществление операций, — предупредил эксперт.

Он отметил, что на Западе уже ведутся проработки по отключению России от SWIFT. Тем не менее, по его словам, западные страны не учитывают менталитет россиян, которые при запугивании стараются проработать собственные системы. Таким образом, в скором времени РФ может создать свою систему и угрозы от зарубежных государств станут неэффективны.

Само изучение западниками подобного вопроса — это тоже своего рода давление на Россию, а утечки об этом — это такой психологический приём запугивания, — подчеркнул Оленченко.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT). Для удара по банковскому сектору страны США имеют другие инструменты.