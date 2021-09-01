Политолог рассказал, когда Европа откажется от российского газа

Европейские страны не смогут отказаться от российского газа ещё как минимум четверть века. Об этом «Народным Новостям» рассказал немецкий политолог Александр Рар.

Европа действительно уделяет большое внимание развитию зелёной энергетики. Однако не менее важным для стран ЕС является сохранение и увеличение своего промышленного потенциала. Соответственно, компромиссным вариантом станет природный газ, — считает эксперт.

До тех пор, пока не заработают на полную мощность альтернативные источники энергии, европейские государства будут стараться всеми силами поддерживать свою экономику, поэтому будут пользоваться российским природным газом, который экологически чист, отметил политолог.

Учитывая, что сам Евросоюз с каждым годом всё больше сокращает добычу газа в своём регионе, Россия становится более важным его поставщиком. И, как бы быстро Европа ни хотела перейти на возобновляемые источники энергии, отказаться от российского газа в больших объёмах она не сможет ещё несколько десятилетий, подытожил Рар.

Ранее аналитик Александр Фролов предрёк ЕС потери из-за отказа от газа из РФ. Попытки Европейского союза отказаться от российского газа обернутся финансовыми потерями и нанесут ущерб потребителям.