Политолог рассказал, чем грозит Евросоюзу отмена поставок пшеницы из России

Отмена поставок пшеницы из России приведёт к серьёзным продовольственным проблемам в странах Евросоюза, заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий в разговоре с ИА SM-News. По его словам, Евросоюз в последние 10 лет утратил продовольственный суверенитет.

Десять лет назад да, они себя продовольствием обеспечивали. А сейчас они себя обеспечить продовольствием не могут. И если, например, перекрыть поставки пшеницы и они будут по какой-то причине перекрыты из-за действий властей Евросоюза, у них сейчас будут проблемы с балансом потребления зерновых, в том числе пшеницы. И зерновых для крупного рогатого скота. А это значит, что проблемы сразу возникнут с мясом и многими продуктами питания. Это в общем всё очень серьёзно, — сказал Дробницкий.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жульен Денорманди заявил, что ситуация вокруг Украины может спровоцировать мировой продовольственный кризис в этом году. По его словам, подобные ситуации могут привести к росту цен, что также окажет влияние на корм для скота.

При этом продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН отмечает, что мировые цены на продовольствие в феврале достигли рекорда. В сравнении с предыдущим годом нынешний индекс цен поднялся на целых 24,1%.