Цены на продовольствие в мире достигли исторического максимума

Мировые цены на продовольствие в феврале достигли рекордной отметки, говорится на портале Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Экономист FAO Упали Галкети Аратчилаге считает, что существует несколько причин для таких ценовых изменений.

Больше всего рост цен коснулся растительных масел, которые подорожали на 8,5% в сравнении с январскими ценами, и молочной продукции — на 6,4%.

Среднее значение индекса продовольственных цен FAO в предыдущем месяце составило 140,7 пункта, что выше на 3%, чем в январе. В сравнении с предыдущим годом нынешний индекс цен поднялся на целых 24,1%. По информации ООН, индекс цен на зерновые увеличился на 3% за месяц. Это связано с ростом котировок фуражных цен, считают в организации. Мировые цены на пшеницу выросли на 2,1%.

Обеспокоенность из-за состояния посевов и наличия достаточных экспортных запасов — только одна из причин текущего роста цен на еду по всему миру. Ещё сильнее рост подогревают факторы, не связанные с его производством, а именно ситуация в секторе энергетики, производства удобрений и кормов, — считает эксперт.

Ранее в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заявили, что в России «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат свои наценки на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи «борщового набора» до уровня 5%. в ФАС добавили, что ретейлеры готовы добровольно принять на себя соответствующие обязательства.