Покупателям деревянных домов предоставят скидки

Минпромторг предложил предоставлять скидку в размере до 10% приобретающим деревянные домокомплекты гражданам. Речь идёт о домах, стоимость которых не превышает 3,5 млн рублей, сообщает «Коммерсант».
Для участия в программе производители будут обязаны доказать, что их продукция произведена на территории России, и подтвердить предоставление скидки покупателю. Как отмечается, программа нацелена на повышение интереса к качественным деревянным домам, а также на переход от сырьевой модели к глубокой переработке леса внутри страны.
По данным Минпромторга, в настоящий момент в России функционирует 62 предприятия деревянного домостроения, 14 из которых являются крупными комбинатами.
Ранее на фоне пандемии в России заметно выросла потребность в покупке загородной недвижимости. Эксперты прогнозируют, что спрос на загородные дома будет расти и дальше.