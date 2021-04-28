Покупателям деревянных домов предоставят скидки

https://static.news.ru/photo/b6bd1ac2-a80a-11eb-9959-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг предложил предоставлять скидку в размере до 10% приобретающим деревянные домокомплекты гражданам. Речь идёт о домах, стоимость которых не превышает 3,5 млн рублей, сообщает «Коммерсант».

Компенсировать эту скидку производителям будут из федерального бюджета. По словам статс-секретаря — замминистра Виктора Евтухова, ежегодно на эти цели государство будет тратить порядка 360–400 млн рублей.

Для участия в программе производители будут обязаны доказать, что их продукция произведена на территории России, и подтвердить предоставление скидки покупателю. Как отмечается, программа нацелена на повышение интереса к качественным деревянным домам, а также на переход от сырьевой модели к глубокой переработке леса внутри страны.

По данным Минпромторга, в настоящий момент в России функционирует 62 предприятия деревянного домостроения, 14 из которых являются крупными комбинатами.

Ранее на фоне пандемии в России заметно выросла потребность в покупке загородной недвижимости. Эксперты прогнозируют, что спрос на загородные дома будет расти и дальше.